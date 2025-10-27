Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στην Ελλάδα

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Χίο, Σάμο και Μυτιλήνη. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:48 το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ στη δυτική Τουρκία.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού, καθώς και στους γειτονικούς νομούς της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων.

Επίσης, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου όπως η Χίος, η Σάμος και η Μυτιλήνη

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι τοπικές αρχές και οι ομάδες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ ζητείται από τους πολίτες να παραμείνουν σε ανοιχτούς χώρους και να αποφεύγουν τα κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί ρωγμές.