Μεξικό: Παρατείνεται η προθεσμία επίτευξης συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τις εμπορικές συναλλαγές

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο και ότι οι δύο συμφώνησαν να παρατείνουν την προθεσμία για τις εμπορικές συναλλαγές για «μερικές ακόμη εβδομάδες» ώστε να συζητήσουν τα εκκρεμή ζητήματα με την Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν τον Ιούλιο να αναστείλουν για 90 ημέρες την αύξηση των δασμών σε ορισμένα μεξικανικά προϊόντα στο 30% - από 25% - καθώς οι δύο χώρες συνέχιζαν τις συνομιλίες με στόχο την επίτευξη νέας εμπορικής συμφωνίας. Η παύση αυτή επρόκειτο να λήξει αυτήν την εβδομάδα.

«Το ενδιαφέρον μου συνίσταται στο να βεβαιωθώ ότι η 1η Νοεμβρίου δεν θα φτάσει χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει και ότι έχουμε συμφωνήσει ότι οι ομάδες μας συνεχίζουν να εργάζονται» δήλωσε η Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης πρωινής συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι στόχος τους είναι να επιλύσουν 54 εκκρεμή εμπορικά εμπόδια.

«Πρακτικά κλείνουμε αυτό το θέμα», δήλωσε η ίδια.

Το μεξικανικό πέσο μετά τις δηλώσεις της Σέινμπαουμ ενισχύθηκε κατά 0,29% φθάνοντας στα 18,38 ανά δολάριο.

Το Μεξικό δεν έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το κύριο βάρος των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ χάρη στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της USMCA (εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά), η οποία πρόκειται να αναθεωρηθεί το επόμενο έτος.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο η Σέινμπαουμ είχε δηλώσει πως είναι βέβαιη ότι το Μεξικό θα καταλήξει σε μια ευνοϊκή συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις εμπορικές σχέσεις και ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει νέες προτάσεις σε έργα ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων, ημιαγωγών, δορυφόρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ενός εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο εγγύς μέλλον να υπάρξει κάποια δασμολογική επιβάρυνση την 1η Νοεμβρίου», είπε η Σέινμπαουμ.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θέτει τέλος στις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά, με τον Λευκό Οίκο να εκφράζει την απογοήτευσή του για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Όταν η Σέινμπαουμ ρωτήθηκε τότε πώς θα αντιδράσει το Μεξικό και αν θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ξεχωριστά με τον Καναδά, απάντησε ως εξής: «Ας μην προτρέχουμε».

