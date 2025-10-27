«Πάντα μου άρεσε ο Έλον»: Επιδιορθώνεται η σχέση Τραμπ - Μασκ

Ως ιδιοκτήτης του X, ο Μασκ παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στα συντηρητικά ΜΜΕ, με τη δυνατότητα να επηρεάσει εκλογικές αναμετρήσεις μέσω μεγάλων δωρεών.

Σε επαφή με τον Έλον Μασκ ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο έχουν μιλήσει «διακεκομμένα» από τότε που κάθισαν μαζί στην κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ τον προηγούμενο μήνα στην Αριζόνα και ότι η σχέση τους είναι «καλή».

«Πάντα μου άρεσε ο Έλον», επεσήμανε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση του Politico κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One προς την Ιαπωνία. «Πέρασε μια κακή περίοδο. Είχε μια κακή στιγμή. Αλλά μου αρέσει ο Έλον και υποψιάζομαι ότι πάντα θα μου αρέσει» πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις Τραμπ συνιστούν ένδειξη της αξιοσημείωτης αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στους δύο άνδρες, μετά από ένα καλοκαίρι δημόσιων διαφωνιών.

Ο Τραμπ και ο Μασκ συγκρούστηκαν επανειλημμένα, ανταλλάσσοντας προσωπικές προσβολές και πολιτικές απειλές, καθώς ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και ιδιοκτήτης του X διεμήνυε ότι θα μπορούσε να στηρίξει υποψηφίους που θα διεκδικήσουν θέσεις απέναντι σε Ρεπουμπλικάνους και ακόμη να δημιουργήσει ένα πολιτικό κόμμα με το όνομα «Κόμμα Αμερικής».

Την εποχή εκείνη, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Μασκ θα αντιμετώπιζε «πολύ σοβαρές συνέπειες» εάν προχωρούσε και μάλιστα υπέδειξε την πιθανότητα να χρησιμοποιήσει το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ (DOGE), το οποίο ο Μασκ είχε επιβλέψει στα πρώτα του χρόνια, εναντίον του.

Η επαναπροσέγγιση μεταξύ Τραμπ και Μασκ θα μπορούσε να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις ενόψει των εκλογών του 2026 και του 2028. Ως ιδιοκτήτης του X, ο Μασκ παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στα συντηρητικά ΜΜΕ, με τη δυνατότητα να επηρεάσει εκλογικές αναμετρήσεις μέσω μεγάλων δωρεών.