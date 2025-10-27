Απώλειες για το πετρέλαιο μετά τα σχέδια OPEC για αύξηση της παραγωγής

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 0,4%, στα 65,68 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ έχασαν 0,2% στα 61,41 δολάρια.

Μικρές απώλειες υπέστη το πετρέλαιο τη Δευτέρα, καθώς τα σχέδια του OPEC για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου υπερίσχυσαν για άλλη μια φορά των ελπίδων για ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας.

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 0,4%, στα 65,68 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ έχασαν 0,2% στα 61,41 δολάρια.

Σύμφωνα με το Reuters, οκτώ χώρες - μέλη του ΟPEC τείνουν προς μια ακόμη μέτρια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο, όταν συναντηθούν την Κυριακή, καθώς η Σαουδική Αραβία πιέζει να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, τόνισε ότι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι συμφώνησαν σε ένα «ουσιαστικό πλαίσιο» για μια εμπορική συμφωνία που θα μπορούσε να αποφύγει τους 100% αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα και να επιτύχει αναβολή των ελέγχων εξαγωγών σπάνιων γαιών της Κίνας στις εμπορικές συζητήσεις αυτή την εβδομάδα.

«Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου παίρνουν μια ανάσα από την απότομη άνοδο της περασμένης εβδομάδας, καθώς ο Τραμπ συναντάται με τον Κινέζο Πρόεδρο για εμπορικές διαπραγματεύσεις την Πέμπτη, ελπίζοντας να οριστικοποιηθούν οι περισσότερες διαφορές», εξήγησε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών στην BOK Financial.

Οι ΗΠΑ έπληξαν τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας με κυρώσεις την Τετάρτη, που θα μπορούσαν να βλάψουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Μόσχας εάν επιβληθούν, πρόσθεσε ο Κίσλερ.