Ιταλία: Σε παραίτηση εξωθείται η κυβέρνηση Ντράγκι παρά την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γερουσία - Απείχαν 5 Αστέρια και Κεντροδεξιά

Η ψηφοφορία στην ιταλική Γερουσία ολοκληρώθηκε με 95 γερουσιαστές σε σύνολο 321 να ψηφίσουν υπέρ και 38 να καταψηφίζουν την κυβέρνηση του Ντράγκι. Δεκάδες γερουσιαστές απείχαν από την διαδικασία. Στενεύουν τα περιθώρια για τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, που είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί σε περίπτωση που δεν λάβει ευρεία στήριξη από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Τελευταία ενημέρωση 21.49

Στο χείλος της κατάρρευσης βρίσκεται η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι στην Ιταλία, με τα κόμματα που απαρτίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον 74χρονο πρωθυπουργό να απέχουν από την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Ντράγκι.

Το κόμμα των 5 Αστέρων, το Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι απείχαν από την ψηφοφορία στη Γερουσία που ζήτησε ο Ντράγκι.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της Λέγκας, κατέθεσε καινούργιο αίτημα με το οποίο το κόμμα του Σαλβίνι αναφέρει πως θα στηρίξει μια νέα κυβέρνηση, με εντελώς ανανεωμένο σχήμα. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα η ιταλική κεντροδεξιά (Forza Italia και Λέγκα) ζήτησε από τον Ντράγκι να αποκλείσει από το κόμμα των Πέντε Αστέρων από την κυβέρνηση για να συνεχίζουν να τη στηρίζουν.

Δημοσιογράφος του CNBC έκανε λόγο για «τέλος» του Ντράγκι. «Δεν μπορεί να συνεχίσει» ανέφερε η Τζουμάνα Μπερτσέτσε.

BREAKING:🇮🇹 ITALY

Two lawmakers from different parties confirm to CNBC that Lega, Forza Italia AND M5S are to boycott the confidence vote in Draghi’s gov.

It’s over. He cannot continue.

#crisidigoverno

— Joumanna Bercetche 🇱🇧 (@CNBCJou) July 20, 2022