Συνεργασία Ρωσίας - Τουρκίας για την εξαγωγή τροφίμων από την Ουκρανία μέσω του Βοσπόρου

Μήνυμα για συνεργασία της Ρωσίας και της Ουκρανίας για την εξαγωγή τροφίμων από την Ουκρανία μέσω του Βοσπόρου έστειλαν ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε επίσημη συνάντηση που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Τουρκίας στην Άγκυρα.

Ο Ρώσος υπουργός ανέφερε πως η Μόσχα έχει ήδη διασφαλίσει για την ασφαλή μεταφορά εξαγωγικών πλοίων από την Ουκρανία προς τη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντας πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορών των φορτίων τροφίμων.

«Για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει οι Ουκρανοί να αποναρκοθετήσουν τα λιμάνια τους» σημείωσε ο Λαβρόφ, για να προσθέσει πως η Ρωσία θα συνεργαστεί με την Τουρκία για το θέμα.

#BREAKING Turkey says Russian demands for removal of sanctions to help grain exports 'legitimate' pic.twitter.com/JB7G9kXoqj

— AFP News Agency (@AFP) June 8, 2022