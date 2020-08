Εμπόδια στην προσπάθεια ανάκαμψης των οικονομιών της Ευρωζώνης δημιουργεί το δεύτερο κύμα πανδημίας, χωρίς ωστόσο να αναμένεται να τις βυθίσει περαιτέρω σε μια νέα ύφεση όπως εκτιμά η Capital Economics σε έκθεσή της με τίτλο «Second wave likely to be a drag rather than a disaster».

Σύμφωνα με την Capital Economics το δεύτερο κύμα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το πρώτο, «χτυπώντας» τους νεότερους ανθρώπους, με τα νοσοκομεία σε πρώτο βαθμό, να μην δέχονται υψηλές πιέσεις. Παράλληλα οι περιορισμοί που επιβάλλονται σε πολλές χώρες είναι απίθανο να είναι τόσο αυστηροί όσο στο πρώτο κύμα που υπήρξε καθολικό lockdown.

Όπως αναφέρει η Capital Economics στην Ισπανία καταφράφηκε πολύ γρήγορη αύξηση των κρουσμάτων, αντιπροσωπεύοντας το 25% του συνόλου των κρουσμάτων της Ευρωζώνης στο διάστημα των τελευταίων πέντε εβδομάδων. Υψηλά ποσοστά μολύνσεων σημειώνονται επίσης στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Αντιθέτως, όπως σημειώνει η Capital Economics η Ιταλία πλέον παρουσιάζει αξιοσημείωτη συγκράτηση, αν και αυτό μπορεί να αποδειχθεί προσωρινό.

Τρεις λόγοι που το δεύτερο κύμα της πανδημίας θα είναι λιγότερο καταστροφικό για την οικονομία από το πρώτο

Πρώτον, οι αρχές υπολογίζουν προσεκτικότερα τα κρούσματα, έχοντας τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν σταδιακά τα μέτρα περιορισμού, αντλώντας δεδομένα από την πορεία της πανδημίας. Περιορισμοί ήδη υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Ισπανία έκλεισε τα νυχτερινά κέντρα, και επέβαλε περιορισμό ωραρίου στα εστιατόρια. Παράλληλα οι τοπικές αρχές στη Γαλλία αποφάσισαν ότι οι μάσκες πρέπει να είναι υποχρεωτικές σε πολλές περιοχές της χώρας και αυτό μπορεί να επεκταθεί και στους χώρους εργασίας και στα γραφεία από την 1η Σεπτεμβρίου.

Δεύτερον, ο κορονοϊός «xτυπά» πλέον περισσότερο τους νέους. Στην Ισπανία, η πλειονότητα των κρουσμάτων στο πρώτο κύμα, ήτοι το 55% αφορούσε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, με το ποσοστό αυτό πλέον να έχει πέσει στο 16%. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στο ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιο προσεκτικοί.

Τρίτον, η πίεση στα νοσοκομεία είναι μειωμένη σε σύγκριση με το πρώτο κύμα. Ο αριθμός των κρουσμάτων που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ δεν έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες και παραμένει πολύ πιο κάτω από το επίπεδο που βρίσκονταν κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος. Παράλληλα ο αριθμός των θανάτων δείχνει μια παρόμοια τάση. Για την οικονομία, αυτοί είναι δύο ιδιαίτερα σημαντικοί δείκτες, λόγω του φόβου που κυριαρχεί γύρω από το ότι τα νοσοκομεία δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στην πίεση όπως συνέβη στο πρώτο κύμα ωθώντας τις κυβερνήσεις σε δραστικά μέτρα.

Προς το παρόν, όπως τονίζει η Capital Economics ένα δεύτερο εκτεταμμένο lockdown φαίνεται απίθανο. Tο νέο κύμα πανδημίας θα εμποδίσει την προσπάθεια ανάκαμψης των οικονομιών, αλλά πιθανότατα δεν θα προκαλέσει άλλη μια νέα βαθιά ύφεση.

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image