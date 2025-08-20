Βρετανία: Το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Σχεδιασμού του υπουργείου Άμυνας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε σήμερα ότι το σχέδιο εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, εφόσον εφαρμοστεί, θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα διχοτομούσε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Σχεδιασμού του υπουργείου Άμυνας.

«Εάν εφαρμοζόταν, θα χώριζε στα δύο το παλαιστινιακό κράτος, κάτι που σημαίνει κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών», ανέφερε ο Λάμι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της.

Παλαιστίνη: Το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ «κατακερματίζει την ενότητα»

Η έγκριση σήμερα από το Ισραήλ ενός βασικού σχεδίου ανέγερσης 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη «διασπά την ενότητα αυτού του παλαιστινιακού εδάφους, καθιστώντας το πραγματική φυλακή», κατήγγειλε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής «καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο» την ισραηλινή απόφαση για την υλοποίηση αυτού του έργου , το οποίο «υπονομεύει τις προοπτικές για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών κατακερματίζοντας τη γεωγραφική και δημογραφική ενότητα του παλαιστινιακού κράτους».

«Αυτό εδραιώνει τη διαίρεση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης σε ζώνες και καντόνια απομονωμένα, γεωγραφικά αποσυνδεδεμένα που να μοιάζουν με πραγματικές φυλακές όπου οι μετακινήσεις μεταξύ αυτών είναι δυνατές μόνο μέσω των σημείων ελέγχου της κατοχής, εν μέσω της τρομοκρατίας των ενόπλων πολιτοφυλακών εποίκων που είναι διάσπαρτες σε όλη τη Δυτική Όχθη», δήλωσε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Φωτογραφία: @associatedpress