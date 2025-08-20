Στα χέρια της Authentic Brands η Guess - Αποχωρεί από το Χρηματιστήριο

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι μέτοχοι θα λάβουν 16,75 δολάρια σε μετρητά για κάθε μετοχή που κατέχουν, ένα premium 26% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Τρίτης.

Αποχωρεί από το χρηματιστήριο η Guess έπειτα από συμφωνία για την εξαγορά της από την Authentic Brands Group LLC σε συνεργασία με τους συνιδρυτές της Maurice και Paul Marciano και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Carlos Alberini.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι μέτοχοι θα λάβουν 16,75 δολάρια σε μετρητά για κάθε μετοχή που κατέχουν, ένα premium 26% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Τρίτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η συμφωνία αποτιμά την εταιρεία περίπου στα 1,4 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του χρέους. Μετά την είδηση, η μετοχή της Guess ενισχύθηκε φτάνοντας κοντά στην προσφερόμενη τιμή.

Η διοίκηση της Guess θα συνεχίσει να διευθύνει την επιχείρηση, ενώ η Authentic Brands θα αποκτήσει το πλειοψηφικό μερίδιο της πνευματικής ιδιοκτησίας της.

Η Authentic Brands, υπό τον Jamie Salter, έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερες από 50 μάρκες μόδας, διασημοτήτων και μέσων ενημέρωσης μέσω εξαγορών. Μεταξύ των συμφωνιών που έχει συνάψει βρίσκεται η αγορά της Dockers από την Levi Strauss & Co., της Champion Brands από την Hanesbrands Inc. και της Reebok από την Adidas AG. Ο Salter έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εισάγει την εταιρεία στο χρηματιστήριο το 2026.

Η Guess, που ιδρύθηκε το 1981 από τους αδελφούς Marciano με έμφαση στο denim, σχημάτισε μια ειδική επιτροπή φέτος για να αξιολογήσει μια προσφορά εξαγοράς από την WHP Global, ωστόσο η Authentic Brands υπέβαλε αργότερα ανταγωνιστική προσφορά, σύμφωνα με το Bloomberg.