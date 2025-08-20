Πολιτική | Ελλάδα

Την παρουσία του στην ΔΕΘ προετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Την παρουσία του στην ΔΕΘ προετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, έγινε σήμερα σύσκεψη στελεχών του κόμματος στην Κουμουνδούρου, υπό τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο.

Για την ΔΕΘ προετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στην ανάκαμψη του.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, έγινε σήμερα σύσκεψη στελεχών του κόμματος στην Κουμουνδούρου, υπό τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, αποφασίστηκε ότι «η δυναμική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη ΔΕΘ θα ξεκινήσει από το αμέσως επόμενο διάστημα, με συναντήσεις με κοινωνικούς, παραγωγικούς, αυτοδιοικητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς».

Στο ίδιο πλαίσιο «προγραμματίζονται επίσης περιοδείες σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευση πώς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αφουγκράζεται, θα ακούει και θα συνομιλεί με τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα. Και βεβαίως, θα βρίσκεται δίπλα στις λαϊκές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ στις 6/9».

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι επεξεργάζονται τις βασικές προγραμματικές θέσεις και τις προτάσεις του κόμματος, που θα ανακοινώσει ο Σωκράτης Φάμελλος στην κεντρική ομιλία του στο Βελλίδειο, στις 10 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσωπικός Αριθμός: Λήγει η προθεσμία έκδοσης - Τι ισχύει μετά τις 5/9

Κρας τεστ για την οικονομία το ΑΕΠ β’ τριμήνου - Οι κρίσιμοι δείκτες και οι ανακοινώσεις πριν τη ΔΕΘ 

Νέες θέσεις εργασίας με μισθό έως και 3.150 ευρώ στον Δήμο Αθηναίων

tags:
ΣΥΡΙΖΑ
Σωκράτης Φάμελλος
ΔΕΘ 2025
gazzetta
gazzetta reader insider insider