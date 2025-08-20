Κέρδη για τον χρυσό καθώς το δολάριο αποδυναμώθηκε

Οι επενδυτές επικεντρώνονται στην ετήσια σύνοδο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στο Τζάκσον Χολ, ενώ παράλληλα επεξεργάζονται, τα πρακτικά της Fed που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα.

Ανοδικά κινήθηκε την Τετάρτη η τιμή του χρυσού καθώς το δολάριο αποδυναμώθηκε, ενώ οι επενδυτές επικεντρώνονται στην ετήσια σύνοδο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στο Τζάκσον Χολ, ενώ παράλληλα επεξεργάζονται, τα πρακτικά της Fed που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα.

Πιο αναλυτικά, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 0,9% στα 3.344,37 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά το χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Αυγούστου. Τα futures του χρυσού κέρδισαν επίσης 0,9% στα 3.388,5 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε καθιστώντας τον χρυσό πιο προσιτό για κατόχους άλλων νομισμάτων.

Κυρίαρχη ανησυχία των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) κατά την συνεδρίαση του Ιουλίου, φέρεται να ήταν η κατάσταση της αγοράς εργασίας και η πορεία του πληθωρισμού, ωστόσο οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα. Τα πρακτικά της συνεδρίασης που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, απεικονίζουν τις διαφορετικές απόψεις των μεταξύ των μελών της επιτροπής χάραξης νομισματικής πολιτικής, οι οποίοι ψήφισαν τελικά να διατηρήσουν σταθερό το βασικό επιτόκιο παρά τις αντιρρήσεις δύο διοικητών της Fed που υποστήριξαν μία μείωση. Οι Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν υποστήριξαν την εκκίνηση χαλάρωσης της πολιτικής από την Fed, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1993 που 2 αξιωματούχοι διαφωνούν με την απόφαση.

Τα πρακτικά δόθηκαν στη δημοσιότητα δύο ημέρες πριν την ομιλία του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ στην ετήσια σύνοδο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ, όπου αναμένεται να δώσει σήματα τόσο για την πορεία της νομισματικής πολιτικής όσο και για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τράπεζας.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε κέρδη 1,1% στα 37,78 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 2,1% στα 1.333,43 δολάρια ενώ το παλλάδιο σταθεροποιήθηκε στα 1.115,15 δολάρια.