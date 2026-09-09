Νέα πλώρη προς τα 100 δολάρια για το Brent με κερδοφόρο 4x4

Τα futures του αργού Brent κερδίζουν 1,4%, στα 99,33 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate προσθέτει 1,4% στα 94,34 δολάρια το βαρέλι.

Κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση διασφαλίζει το πετρέλαιο την Τετάρτη με το βλέμμα στα 100 δολάρια, με τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή να αυξάνουν τις ανησυχίες για διακοπές στην προσφορά.

Τα futures του αργού Brent κερδίζουν 1,4%, στα 99,33 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate προσθέτει 1,4% στα 94,34 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του διεθνούς σημείου αναφοράς έχουν αυξηθεί 25% από τις αρχές Αυγούστου, καθώς οι ελπίδες για μια μόνιμη επίλυση του εξάμηνου πολέμου στη Μέση Ανατολή εξασθένησαν και οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν, με τις τιμές να πλησιάζουν γρήγορα το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε την Τρίτη, με τους Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, να εξαπολύουν επιθέσεις σε αρκετές πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, εμπλέκοντας περαιτέρω έναν σύμμαχο των ΗΠΑ στη σύγκρουση.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πολλά ιρανικά πετρελαιοφόρα και η Τεχεράνη στόχευσε μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις ενισχύουν μόνο την άποψη ότι απέχουμε ακόμη αρκετά από την επανεκκίνηση των (ειρηνευτικών) συνομιλιών», ανέφεραν οι αναλυτές της ING.

Οι επιθέσεις απειλούν να επιδεινώσουν τις διαταραχές στον εφοδιασμό με «μαύρο χρυσό» στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει ήδη υποστεί πιέσεις από επιθέσεις σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές και βασικές ναυτιλιακές οδούς.

Ενώ το Ριάντ έχει εκτρέψει ορισμένες εξαγωγές μακριά από τα Στενά του Ορμούζ, τυχόν νέες επιθέσεις στο βασίλειο θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση της ροής αργού στις παγκόσμιες αγορές, προειδοποίησαν οι αναλυτές της ολλανδικής τράπεζας.

«Οι επιθέσεις του Ιράν σε σαουδαραβικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και η επακόλουθη καταστροφή πέντε ιρανικών τάνκερς προκάλεσαν ανησυχίες για μια ακόμη παρατεταμένη διαταραχή στον εφοδιασμό με πετρέλαιο», επεσήμανε οι ειδικοί της OCBC.