Θεμιστοκλέους: Θετική αξιολόγηση των νοσοκομείων από 75.000 ασθενείς

Τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση των δημόσιων νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς παρουσίασε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση των δημόσιων νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς παρουσίασε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις προσλήψεις προσωπικού, στις παρεμβάσεις για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στην ένταξη νοσηλευτών και διασωστών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Πάνω από 75.000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα αποτελέσματα του συστήματος αξιολόγησης των νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 75.000 πολίτες που νοσηλεύτηκαν σε δημόσιες δομές.

Όπως ανέφερε, το ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο διοίκησης και βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας, καθώς επιτρέπει στους ασθενείς να αξιολογούν συγκεκριμένες πτυχές της νοσηλείας τους. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το πρόγραμμα επεκτείνεται και στους ογκολογικούς ασθενείς, προκειμένου να καταγραφεί η εμπειρία μιας ιδιαίτερα απαιτητικής κατηγορίας ασθενών.

Υψηλή συνολική ικανοποίηση, αλλά και σημεία που χρειάζονται βελτίωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός, το 75% των ασθενών χαρακτήρισε τη νοσηλεία του καλή ή πολύ καλή, ενώ η συνολική βαθμολογία των δημόσιων νοσοκομείων διαμορφώνεται στο 4,09 με άριστα το 5.

Περισσότεροι από εννέα στους δέκα ασθενείς δηλώνουν ικανοποιημένοι από τους γιατρούς, τον εξοπλισμό και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ωστόσο, οι αξιολογήσεις ανέδειξαν και ζητήματα που απαιτούν παρεμβάσεις, όπως η επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού, η καθαριότητα ορισμένων νοσοκομείων και η ποιότητα του φαγητού. Όπως επισήμανε ο κ. Θεμιστοκλέους, σε περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν προβλήματα, οι διοικήσεις προχώρησαν σε διορθωτικές κινήσεις, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ήδη βελτίωση στις επόμενες αξιολογήσεις.

Σε εξέλιξη οι προσλήψεις – Κάλυψη του 82% των θέσεων

Αναφερόμενος στην ενίσχυση του ΕΣΥ, ο υφυπουργός σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης της μεγάλης προκήρυξης προσλήψεων, με υποψηφίους να έχουν καλύψει περίπου το 82% των θέσεων.

Όπως είπε, πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες προκηρύξεις των τελευταίων ετών, καθώς σε αρκετές θέσεις, ακόμη και στην Αττική, καταγράφεται μεγάλος αριθμός υποψηφίων. Απέδωσε την εικόνα αυτή στην αντιστροφή του κύματος φυγής των νέων γιατρών προς το εξωτερικό μετά το 2021, αλλά και στις βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας και των αποδοχών.

Κίνητρα για γιατρούς σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των οικονομικών κινήτρων, οι αυξήσεις στις εφημερίες και η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την παροχή δωρεάν στέγασης έχουν συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη θέσεων στην περιφέρεια και στα νησιά.

Όπως ανέφερε, κατά τις μετακινήσεις προσωπικού από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές τους θερινούς μήνες, προβλέπεται επιπλέον οικονομική ενίσχυση ύψους 2.100 ευρώ για τους γιατρούς, καθώς και αντίστοιχες απολαβές για το υπόλοιπο προσωπικό.

Στα Βαρέα και Ανθυγιεινά νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί ασθενοφόρων

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα ως ένα πάγιο αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού που πλέον υλοποιείται.

Όπως διευκρίνισε, το μέτρο αφορά τους νοσηλευτές, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και τους οδηγούς ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας.

Κάτω από τέσσερις ώρες η αναμονή στα Τμήματα Επειγόντων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μείωση του χρόνου αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σημειώνοντας ότι ο μέσος χρόνος έχει περιοριστεί από περίπου εννέα ώρες σε λιγότερο από τέσσερις.

Όπως εξήγησε, η βελτίωση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση του προσωπικού, στην αναδιοργάνωση των χώρων των επειγόντων και στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης («βραχιολάκι»), το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας κάθε περιστατικού σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μέχρι το τέλος του έτους οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω του κινητού τους τηλεφώνου για τους χρόνους αναμονής στα επείγοντα κάθε νοσοκομείου, ώστε να επιλέγουν, όταν το περιστατικό δεν είναι επείγον, τη δομή με τη μικρότερη αναμονή.

Καθησυχαστικός για τα περιστατικά σαλμονέλας

Αξίζει να σημειωθεί πως στην έναρξη της συνέντευξής του ο κ. Θεμιστοκλέους σχολίασε και το περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης από σαλμονέλα όπου εννέα άτομα προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο με σχετικά συμπτώματα και εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι τα περιστατικά που καταγράφηκαν δεν προκαλούν ανησυχία, σημειώνοντας πως όσοι προσήλθαν στα επείγοντα δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν, αλλά έλαβαν οδηγίες και επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλα αντίστοιχα κρούσματα στην υπόλοιπη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι η σωστή προετοιμασία και το κατάλληλο ψήσιμο των τροφίμων, σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, αποτελούν τον βασικό τρόπο πρόληψης.