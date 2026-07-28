Barclays: «Βουτιά» 5% της μετοχής παρά το «άλμα» 17% στα κέρδη εξαμήνου

Η Barclays ανακοίνωσε αύξηση 17% στα κέρδη προ φόρων για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων λιρών, λίγο πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για περίπου 5,94 δισεκατομμύρια λίρες.

Η Barclays ανακοίνωσε αύξηση 17% στα κέρδη προ φόρων για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων λιρών, λίγο πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για περίπου 5,94 δισεκατομμύρια λίρες.

Επίσης, ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών 1 δισεκατομμυρίου λιρών, πάνω από τις προβλέψεις για 831 εκατομμύρια λίρες, και μερίσματα αξίας 800 εκατομμυρίων λιρών, ενώ παράλληλα αναβάθμισε ελαφρώς το guidance για τα ετήσια έσοδα από 31 δισεκατομμύρια λίρες σε 31,5 δισεκατομμύρια λίρες. Παράλληλα δήλωσε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων απόδοσης για το 2026, στο τελευταίο σημάδι ότι οι βρετανικές τράπεζες διατηρούν μια πρόσφατη σειρά ισχυρών κερδών ακόμη και εν μέσω πτώσης των επιτοκίων και ενός αβέβαιου οικονομικού σκηνικού.

Ωστόσο, οι επενδυτές φαίνεται πως δεν πείθονται καθώς η μετοχή υποχωρεί 5%, καθώς τα έσοδα από τις συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 45% στο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, μία επίδοση που υστέρησε έναντι των ανταγωνιστών της στη Wall Street, όπου οι συναλλαγές μετοχών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 69%, μετά την ώθηση που έλαβαν από την τεράστια αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX, η οποία βοήθησε σημαντικά στην αύξηση των κερδών.

Η Barclays κατέγραψε επίσης απογοητευτική αύξηση μόλις 1% στις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος, έναν τομέα στον οποίο παραδοσιακά ισχυροποιείται, έναντι μέσης αύξησης 13% για τις πέντε κορυφαίες αμερικανικές τράπεζες, σύμφωνα με το Reuters.

Το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής κατέγραψε έσοδα 4 δισεκατομμυρίων λιρών στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο ήταν 14,8%.

Η Barclays, όπως πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, έχει δει τα κέρδη της να αυξάνονται απότομα τα τελευταία χρόνια, ενισχυμένα από τα υψηλότερα επιτόκια, ένα ευνοϊκό υπόβαθρο για τον δανεισμό και τη ζήτηση για υπηρεσίες από τους εταιρικούς πελάτες της.

Η μετοχή της τράπεζας έχει αυξηθεί σχεδόν στο 50% τον τελευταίο χρόνο, διαπραγματευόμενες σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά στο αποκορύφωμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008.

Η Barclays είναι η πρώτη μεγάλη βρετανική τράπεζα που ανακοινώνει κέρδη αυτή την εβδομάδα, καθώς οι τράπεζες της χώρας παρακολουθούν με επιφύλαξη τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, τον έβδομο ηγέτη της χώρας τα τελευταία δέκα χρόνια.

Έχοντας αποκομίσει κέρδη ρεκόρ τα τελευταία χρόνια, οι δανειστές ανησυχούν ότι η αριστερή Μπέρναμ μπορεί να αυξήσει τους φόρους στον τομέα.