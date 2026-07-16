«Καμπανάκι» από τη Scope για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας

Η πολιτική σταθερότητα, η δυνατότητα εφαρμογής αξιόπιστης δημοσιονομικής πολιτικής και η σχέση της Γαλλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα κρίνουν την πιστοληπτική αξιολόγηση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Η πολιτική σταθερότητα, η δυνατότητα εφαρμογής αξιόπιστης δημοσιονομικής πολιτικής και η σχέση της Γαλλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Scope Ratings.

Ο ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης, ο οποίος διατηρεί τη Γαλλία στη βαθμίδα AA- με αρνητικές προοπτικές (Negative), προειδοποιεί ότι οι προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027 θα αποτελέσουν σημείο καμπής για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, καθώς το βασικό ερώτημα είναι εάν η επόμενη κυβέρνηση θα μπορέσει να ανακόψει την ανοδική πορεία του δημόσιου χρέους.

Δημοσιονομικός «πονοκέφαλος»

Η Scope επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι αποτελούν τη σημαντικότερη πρόκληση για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας. Εάν δεν εφαρμοστεί ουσιαστική δημοσιονομική προσαρμογή, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 127% του ΑΕΠ έως το 2031, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη μετά την Ιταλία (135%).

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Παράλληλα, ο οίκος προβλέπει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφώνεται κατά μέσο όρο κοντά στο 5% του ΑΕΠ την επόμενη πενταετία, το υψηλότερο στην Ευρωζώνη μαζί με το Βέλγιο.

Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών αυξάνει και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, με τις καθαρές πληρωμές τόκων να εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 3,8% των κρατικών εσόδων το 2025 σε σχεδόν 7% έως το 2031.

Την ίδια στιγμή, οι προοπτικές της γαλλικής οικονομίας παραμένουν υποτονικές. Η Scope προβλέπει ανάπτυξη μόλις 0,7% το 2026 και0,8% το 2027, καθώς η γαλλική οικονομία εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις συνεχείς εξωτερικές αναταράξεις.

Η άνοδος της Λεπέν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό

Η Scope σημειώνει ότι ο Εθνικός Συναγερμός (RN) βρίσκεται σήμερα πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση της προεδρίας, καθώς προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ενώ η απουσία ενός ισχυρού και ενωτικού κεντρώου υποψηφίου ενισχύει τις πιθανότητές του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τόσο στη Μαρίν Λεπέν όσο και στον πρόεδρο του RN, Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος σε αρκετές δημοσκοπήσεις εμφανίζει αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη απήχηση, γεγονός που δείχνει ότι η εκλογική δυναμική του κόμματος δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τη Λεπέν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον οίκο, η τελική έκβαση θα κριθεί στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, όπου θα φανεί εάν ο RN μπορεί να προσελκύσει ευρύτερη στήριξη από τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους.

Η Scope επισημαίνει ακόμη ότι η απόφαση της Μαρίν Λεπέν να προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο μετά την πρόσφατη δικαστική απόφαση λειτουργεί προσωρινά υπέρ της υποψηφιότητάς της, καθώς αναστέλλεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής επιτήρησης. Ωστόσο, εάν υπάρξει ταχεία έκδοση απόφασης πριν από τις εκλογές του 2027, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις της θα μπορούσαν να δυσχεράνουν σημαντικά ή ακόμη και να τερματίσουν την προεκλογική της εκστρατεία.

Οι αγορές περιμένουν σχέδιο

Πέρα από το εκλογικό αποτέλεσμα, η Scope θεωρεί ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι κατά πόσο μια κυβέρνηση υπό τον RN θα μπορέσει να εφαρμόσει αξιόπιστη δημοσιονομική στρατηγική. Ο οίκος επισημαίνει ότι υπάρχουν ήδη διαφοροποιήσεις μεταξύ της Λεπέν και του Μπαρντελά, ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη συνοχή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.

Αν και ο Μπαρντελά έχει δηλώσει ότι θα τηρήσει τη δέσμευση του Εμανουέλ Μακρόν για μείωση του ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ έως το 2029, η Scope χαρακτηρίζει τον στόχο ιδιαίτερα φιλόδοξο. Επιπλέον, μεγάλο μέρος των προβλεπόμενων εξοικονομήσεων βασίζεται σε αισιόδοξες εκτιμήσεις σχετικά με τη μείωση της μετανάστευσης και την καταπολέμηση της απάτης.

Κατακερματισμένο κοινοβούλιο

Ακόμη και σε περίπτωση εκλογής του RN στην προεδρία, η εφαρμογή της πολιτικής του δεν θεωρείται δεδομένη. Η Scope υπογραμμίζει ότι το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένο και η εξασφάλιση αυτοδυναμίας στην Εθνοσυνέλευση θεωρείται μάλλον απίθανη, ακόμη και αν προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Ως αποτέλεσμα, η συγκρότηση κυβερνητικών συνεργασιών και οι πολιτικοί συμβιβασμοί ενδέχεται να αποτελέσουν προϋπόθεση για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Το πρώτο μεγάλο τεστ για τη νέα κυβέρνηση θα είναι η κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του 2027. Σύμφωνα με τη Scope, οποιαδήποτε δημοσιονομική πολιτική δεν οδηγεί σε ουσιαστική μείωση των ελλειμμάτων θα αποτελούσε αρνητικό παράγοντα για την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Πιθανές τριβές με τις Βρυξέλλες

Η Scope προειδοποιεί επίσης ότι μια προεδρία του RN θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο συγκρουσιακές σχέσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μεταξύ των προτάσεων που προκαλούν ανησυχία περιλαμβάνονται η μείωση της γαλλικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η προτεραιότητα στις γαλλικές επιχειρήσεις στις δημόσιες συμβάσεις, γεγονός που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, καθώς και η υποστήριξη ενός πιο ενεργού ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Παράλληλα, η στάση της Γαλλίας απέναντι στην Ουκρανία και στην προοπτική ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη ένα πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων.

Η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της Γαλλίας από τη Scope έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου, με τις εξελίξεις στο πολιτικό και δημοσιονομικό μέτωπο να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών.