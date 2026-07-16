Κατς: Το Ισραήλ θα διατηρήσει τις δυνάμεις του σε Γάζα, Λίβανο και Συρία

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς εξέφρασε στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε στον ομόλογό του των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ την «αποφασιστικότητα του Ισραήλ» να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε «ζώνες ασφαλείας» στον Λίβανο, στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας.

(upd) Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς εξέφρασε στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε στον ομόλογό του των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ την «αποφασιστικότητα του Ισραήλ» να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε «ζώνες ασφαλείας» στον Λίβανο, στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας.

Η δήλωση αυτή γίνεται την ώρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν προχθές, Τρίτη, και χθες, Τετάρτη, στη Ρώμη ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο ήταν «θετικές» και ότι η διαδικασία για τη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών», από όπου θα πρέπει να αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις, πρόκειται να αρχίσει «εντός των προσεχών ημερών».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από τη Συρία και τον Λίβανο, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη από το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios.

Οι Ισραηλινοί ηγέτες αναφέρουν συχνά αυτές τις «ζώνες ασφαλείας», το περίγραμμα των οποίων παραμένει ασαφές, αλλά οι ισραηλινές αρχές τις τοποθετούν κατά μήκος των ισραηλινών συνόρων.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας αναφέρει ότι ο Κατς εξέφρασε στον Αμερικανό ομόλογό του «την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο, προκειμένου να προστατεύει τα σύνορα του Ισραήλ και τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα από τις απειλές που αντιπροσωπεύουν οι τζιχαντιστικές δυνάμεις».

«Δεν ζητήσαμε ποτέ από τις ΗΠΑ να επιχειρήσουν στη θέση μας κατά μήκος των συνόρων μας», προστίθεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Κατς.

Στον Λίβανο και στη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις είναι παρούσες στο έδαφος, όπου διεξάγουν καθημερινά επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Στον Λίβανο, οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε αυτό που ο στρατός χαρακτηρίζει «ζώνη ασφαλείας» η οποία εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα στο εσωτερικό του λιβανικού εδάφους, και συνεχίζουν περιορισμένα πλήγματα στον νότο.

Στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός ελέγχει το 60% του εδάφους. Είναι κυρίως παρών στο σύνολο της εξωτερικής περιμέτρου του παλαιστινιακού εδάφους, κατά μήκος των συνόρων ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Μετά την ανατροπή, τον Δεκέμβριο του 2024, του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ απέστειλε δυνάμεις σε μια ουδέτερη ζώνη που επιτηρείται από τον ΟΗΕ και χωρίζει τις ισραηλινές από τις συριακές δυνάμεις στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Έκτοτε, το Ισραήλ έχει διεξαγάγει επανειλημμένως επιδρομές στο συριακό έδαφος, όπως και βομβαρδισμούς, και έχει δηλώσει ότι θέλει να εγκαθιδρύσει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο νότιο τμήμα της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ