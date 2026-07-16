Δένδιας: Ο δυναμικός ελληνισμός της Αυστραλίας ακμάζει

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Υπέρτιμου και Έξαρχου πάσης Ωκεανίας Μακαρίου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Υπέρτιμου και Έξαρχου πάσης Ωκεανίας Μακαρίου.

Στη Δοξολογία παρέστη επίσης η υπουργός Οικονομικών της Νέας Νότιας Ουαλίας Courtney Houssos, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Έλληνας υπουργός συνοδευόταν από τον πρέσβη της Ελλάδας στην Αυστραλία Σταύρο Βενιζέλο, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Εξοπλισμών του ΓΕΝ υποναύαρχο Παναγιώτη Καραβά ΠΝ και τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ Γεώργιο Σκέμπερη.

Παρευρέθηκαν επίσης πρόεδροι και μέλη των διοικήσεων των ελληνικών Κοινοτήτων της Αυστραλίας, εκπρόσωποι ομογενειακών φορέων και ομογενείς.

Κατά τη Δοξολογία απονεμήθηκε στον κ. Δένδια από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας το παράσημο του Τάγματος των Φιλοχρίστων μετ' Αστέρος, που είναι η ανώτατη τιμητική διάκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

«Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε έναν γνήσιο Έλληνα, έναν στιβαρό πολιτικό, έναν τίμιο οικογενειάρχη, έναν πιστό Χριστιανό και έναν ειλικρινή φίλο της Ομογένειας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας.

Επισήμανε, δε, ότι σε όποια θέση κάλεσε τον κ. Δένδια η πατρίδα και ο ελληνικός λαός να υπηρετήσει εκείνος «ανταποκρίθηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για το κοινό καλό».

«Δεν ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για εσάς αλλά τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την Ελλάδα» είπε απευθυνόμενος στον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Κατά την αντιφώνησή του στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, μετά την παρασημοφόρησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρίστησε «για τη μεγάλη τιμή και για τα πλέον του προσήκοντος φιλόφρονα λόγια του τον Αρχιεπίσκοπο».

Και τόνισε: «Η αποδοχή αυτής της μεγάλης τιμής θεωρώ ότι δεν αφορά την ταπεινότητά μου, αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας και τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία γίνεται από τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, για να ανταποκριθούν στο μέγα συνταγματικό τους καθήκον, που είναι η προστασία των συνταγματικών ορίων της Πατρίδας μας, η προστασία του Ελληνισμού και ό, τι αυτός εκφράζει, όπως πολύ εύγλωττα είπατε, μέσα στους αιώνες, στη μακρά ιστορική μας συνέχεια».

«Δυστυχώς, απόδειξη, πέραν των άλλων, αυτής της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού, του γενετικού μας υλικού, είναι η επανάληψη των ιδίων σφαλμάτων πολλές φορές» πρόσθεσε.

«Και μάλιστα του μέγιστου όλων, της μεταξύ μας διχόνοιας, που έχει δημιουργήσει σωρεία καταστροφών» επισήμανε.

«Είναι προς τούτο μεγάλη μου χαρά και θεραπεία ψυχής να βλέπω υπό την ηγεσία σας τον Ελληνισμό της Αυστραλίας, ενωμένο, σε μια πορεία μαζί με την Αγία του Χριστού Εκκλησία, η οποία πάντοτε απετέλεσε το στέρεο έδαφος, το στέρεο θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η πορεία του Ελληνισμού. Ιδίως δε ο μέγας ρόλος τον οποίο παίζει η Εκκλησία εκτός των συνόρων της πατρίδας μας» ανέφερε.

«Υπήρξε», είπε, «για μένα ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπω εδώ στο Σίδνεϋ, όπου με έφερε η τύχη για 36 ώρες, την ελληνική σημαία έξω από την Ελληνορθόδοξη εκκλησία».

Και συμπλήρωσε: «Όπως επίσης, να βλέπω και την νεολαία εδώ να φοράει την ευζωνική στολή και τη στολή των Μακεδονομάχων. Η Ευζωνική στολή είναι έμπνεη συμβολισμών. Από τις 400 πτυχές της φουστανέλας που συμβολίζουν τα 400 χρόνια της δουλείας, από το κόκκινο φέσι που συμβολίζει το αίμα που χύθηκε για τους αγώνες ελευθερίας, ακόμα και τον ήχο από τα τσαρούχια, ο οποίος ιστορικά, αν έχετε δει το βήμα των Ευζώνων, έχει να κάνει με την υποχρέωση να θυμίζουμε στους προγόνους δια του ήχου του ευζωνικού τσαρουχιού ότι είμαστε ακόμη ελεύθεροι. Όπως επίσης και οι άλλες δύο στολές των Ευζώνων. Η μια είναι η μπλε στολή, που είναι η στολή του Παύλου Μελά και η άλλη η καλοκαιρινή στολή, πού είναι η στολή της Μικράς Ασίας».

Καταλήγοντας ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, καταλήγοντας για το έργο σας, διότι το έργο σας υπηρετεί, Σεβασμιότατε, τον Ελληνισμό. Για την μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνετε για να διατηρήσετε την Ομογένεια σε στενό σύνδεσμο με τη μητέρα Ελλάδα. Ο Ελληνισμός της Αυστραλίας δεν είναι μια αμελητέα μακρινή ποσότητα στην 5η Ήπειρο, πολύ μακριά από την Πατρίδα μας. Αριθμητικά θα μπορούσε να είναι η τρίτη, αν όχι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και επίσης η ελληνική κοινότητα απολαμβάνουν κύρους και εκτίμησης. Είχα την τύχη σε μια παρουσία του σε μια σύσκεψη, αν θυμάμαι καλά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να συναντήσω τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας Αλμπανέζι και διατηρώ στη μνήμη μου με πόση θερμότητα μου μίλησε για την ελληνική παρουσία εδώ στην Αυστραλία, κάτι που άλλωστε αποδεικνύεται και από την εδώ σήμερα παρουσία των συμπατριωτών μας. Σεβασμιώτατε, Θεοφιλέστατοι, αξιότιμη Υπουργέ, αγαπητοί συμπατριώτες, έστω και για λίγες ώρες είναι για μένα μεγάλη χαρά και τεράστια τιμή η παρουσία μου εδώ στο Σίδνεϋ και η παρουσία μου σήμερα στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Ευαγγελισμού».

Ο κ. Δένδιας είχε στη συνέχεια κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στην Αυστραλία, είχα την ευλογία, τη χαρά και την τιμή να παρακολουθήσω τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού και να γίνω δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον Σεβασμιώτατο Μακάριο, με τον οποίο συζητήσαμε θέματα που αφορούν την παρουσία του Ελληνορθόδοξου ποιμνίου εδώ στο Σίδνεϋ και στην Αυστραλία γενικότερα».

«Είχα», είπε, «την ευκαιρία επίσης, να τον ενημερώσω για τα ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας, για τους λόγους της εδώ παρουσίας μου, για τις σχέσεις μας με την Αυστραλία, αλλά αυτό το οποίο μου προκάλεσε μεγάλη χαρά είναι η διαπίστωση ότι ο Ελληνισμός στην Αυστραλία ακμάζει. Προσεγγίζει, αν δεν υπερβαίνει, το 1 εκατομμύριο. Αν ήταν στην Ελλάδα θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της πατρίδας μας. Αλλά κυρίως, είναι ένας Ελληνισμός δυναμικός. Στέκεται δίπλα στην Εκκλησία με ομόνοια και επίσης δημιουργεί μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην πέμπτη ήπειρο και στην Ευρώπη, ειδικά δε με την πατρίδα μας, την Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ