Κοντογεώργης: Στήριξη σε μεσαία τάξη και επαγγελματίες με κοστολογημένα μέτρα

Το «καλάθι» της επικείμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα εκλογικά και μετεκλογικά σενάρια ήταν τα βασικά θέματα της συνέντευξης του Θανάση Κοντογεώργη.

Το «καλάθι» της επικείμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα εκλογικά και μετεκλογικά σενάρια ήταν τα βασικά θέματα της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στη NaftemporikiTV.

Και πρώτα από τη ΔΕΘ, σε σχέση με τη φημολογία για επιστροφή της 13ης σύνταξης και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ο Θ. Κοντογεώργης διευκρίνισε εξ αρχής ότι «τα δύο αυτά θέματα δεν τα έχει βάλει η κυβέρνηση στη δημόσια συζήτηση». Εξ άλλου, υπενθύμισε, «κάθε φορά επανέρχεται η μετρολογία ενόψει της ΔΕΘ και είναι λογικό».

Από την άλλη, όμως, «εμείς έχουμε μια στρατηγική, η οποία είναι αυτή που εξασφαλίζει να έχουμε μια συνεχή βελτίωση εισοδημάτων», επίσης «να έχουμε ένα μείγμα πολιτικής που εξασφαλίζει ανάπτυξη», με τελικό στόχο, «αυτό να το εισπράττει περισσότερο στην καθημερινότητά του ο πολίτης».

Και συνέχισε: «Η κατεύθυνσή μας είναι η συνεχής μείωση των φορολογικών συντελεστών, άρα φοροελαφρύνσεις, ακόμη, να μεγαλώνουμε την πίτα και ταυτόχρονα να δίνουμε το βάρος μας στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες ανισότητες. Ταυτόχρονα υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό μιας οικονομικής ανάπτυξης, όπως είναι οι ελευθεροεπαγγελματίες και ευρύτερα η μεσαία τάξη», επεσήμανε εξηγώντας παράλληλα ότι την 1η τετραετία δόθηκε μεγαλύτερο βάρος στις επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας και στην 2η τετραετία στους μισθωτούς.

«Αισθάνομαι ότι σε αυτήν τη ΔΕΘ κλείνοντας και ένα κύκλο οικονομικής πολιτικής, οι επιχειρήσεις και οι ελευθεροεπαγγελματίες κ.α. θα δουν τον εαυτό τους μέσα στα μέτρα», σημείωσε με έμφαση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι «μετά τον 15αύγουστο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του τουρισμού αυτούς τους τελευταίους 3-4 μήνες». Διευκρίνισε, πάντως, ότι «δεν πρέπει να περιμένουμε πολλαπλάσια του διαθέσιμου χώρου, που είναι γύρω στο 1 δισ., κάτι παραπάνω, αλλά δεν μιλάμε για πολλά παραπάνω».

Για την ανταλλαγή ανακοινώσεων που είχε χθες, Τετάρτη, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την οικονομική αποτίμηση των προτάσεων του Α. Τσίπρα, ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ, αφού αντιπαρήλθε τις ειρωνείες, όπως είπε, πρότεινε, «την περίοδο των απατηλών υποσχέσεων να την αφήσουμε πίσω μας». Και, αφού αναγνώρισε ότι «τα τελευταία 50 χρόνια λάθη μπορεί να έχουν γίνει από πολλούς», υπογράμμισε: «Το να έχεις κοστολογημένα μέτρα δεν είναι μια στενά τεχνοκρατική αντίληψη που περιορίζει το πολιτικό όραμα».

Ερωτηθείς για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, απάντησε πως δεν ξέρει αν αυτές γίνουν τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Επέμεινε, όμως, ότι «ο πρωθυπουργός είναι συνεπής στον λόγο του».

Και με την επισήμανση ότι «οι κυβερνήσεις εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια», συνέχισε: «Αυτός είναι ο προγραμματισμός μας, έχουμε περίπου δέκα μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει».

Συγχρόνως, προανήγγειλε, «είμαστε στη διαδικασία να παρουσιάζουμε σταδιακά - και πρώτος σταθμός θα είναι η ΔΕΘ - ποιος είναι ο προγραμματισμός μας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, κυρίως στο επίπεδο οικονομικής πολιτικής αλλά όχι μόνον».

Στα μετεκλογικά σενάρια και στην ερώτηση αν η ΝΔ θα συνεργαζόταν με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο Θ. Κοντογεώργης επανέλαβε ότι προσωπικά δεν είναι βέβαιος ότι θα κάνει εν τέλει κόμμα ο κ. Σαμαράς.

Στο σημείο αυτό προχώρησε σε μια παρατήρηση που αφορούσε τόσο τον Αντώνη Σαμαρά όσο και τον Αλέξη Τσίπρα: «Η Αριστερά των κινημάτων, της οικολογίας κ.ο.κ. αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται θεωρητικά από ένα κόμμα καθαρά προσωποκεντρικό. Αυτό είναι μια αλλαγή για την Αριστερά».

Ενώ για τον κύριο Σαμαρά, είπε ότι «εκφράζει κάποιες απόψεις αλλά κυρίως υπάρχει μια προσωποκεντρική προσέγγιση. Φαίνεται ότι έχουμε φύγει από τις ιδέες, τις αντιλήψεις, τις προτάσεις και πηγαίνουμε σε μια διαφορετική λογική».

Και, μιλώντας για τον κόμμα του, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο πρωθυπουργός «μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία». Και, συμπλήρωσε, «ο Μητσοτάκης δεν είναι απλά ο Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έχει μια συνεπή πορεία σχεδόν οκτώ ετών ως πρωθυπουργός, άλλα δέκα ως πρόεδρος κόμματος. Μια συνεπή πολιτική διαδρομή που εκφράζει κάποιες απόψεις. Αυτό δεν είναι αμελητέο», τόνισε.

Για το ΠΑΣΟΚ ειδικότερα, παρατήρησε ότι «η εκλογική, κοινωνική και πολιτική βάση του ΠΑΣΟΚ σήμερα, με βάση τις μετρήσεις, βλέπει θετικά κάποιες πολιτικές της κυβέρνησης. Όχι όλες. Υπάρχουν κάποια σημεία σε έναν πολιτικό καμβά λογικής για το τι χρειάζεται η χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με τον τρόπο που έγινε, και θα μπορούσε να αξιοποιήσει μια ευκαιρία ώστε να είναι πραγματικά αξιωματική αντιπολίτευση».

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τον θάνατο του 20χρονου που κατέληξε στο Άργος μετά από καταδίωξη αστυνομικών, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έκανε λόγο για ένα «τραγικά αναμφισβήτητα, γεγονός», εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά λύπη του για αυτό «το νέο παιδί που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο». Και συμπλήρωσε την απάντησή του λέγοντας αφενός ότι «ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε με την απαραίτητη ευαισθησία», αφετέρου ότι «η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί» αυτής της τραγικής υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ