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Πού βρίσκεται η πιο φθηνή φοιτητούπολη της Ελλάδας

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Πού βρίσκεται η πιο φθηνή φοιτητούπολη της Ελλάδας
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Υπάρχει μία πόλη που εξακολουθεί να αποτελεί την πιο οικονομική επιλογή για όσους ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τις σπουδές τους, απέχοντας 743 χιλιόμετρα από την Αθήνα.

Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης εξελίσσεται και φέτος σε δύσκολη εξίσωση για χιλιάδες οικογένειες, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα στις περισσότερες πανεπιστημιουπόλεις της χώρας. Ωστόσο, υπάρχει μία πόλη που εξακολουθεί να αποτελεί την πιο οικονομική επιλογή για όσους ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τις σπουδές τους, απέχοντας 743 χιλιόμετρα από την Αθήνα.

Ποια είναι η πιο φθηνή φοιτητούπολη της Ελλάδας, πόσο κοστίζει η ενοικίαση κατοικίας και ποιες περιοχές παραμένουν οι πιο προσιτές για τους νέους φοιτητές;

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tags:
Φοιτητές
Φοιτητική Στέγη
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