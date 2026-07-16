ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 6,9% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Μάρτιο

Μείωση 6,9% καταγράφηκε τον Μάρτιο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, ενώ αντίθετα σημειώθηκε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 2,9% και των εισπράξεων κατά 19,5%.

Μείωση 6,9% καταγράφηκε τον Μάρτιο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, ενώ αντίθετα σημειώθηκε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 2,9% και των εισπράξεων κατά 19,5%.

Το α' τρίμηνο, παρατηρείται μείωση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κατά 0,3% στους επισκέπτες των μουσείων, αλλά αύξηση κατά 6,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 39,2% στις εισπράξεις.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 20% και των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 2,7%, αλλά αύξηση των εισπράξεων κατά 24,8%.

Το α' τρίμηνο παρατηρείται μείωση κατά 12,6% στους επισκέπτες, αύξηση κατά 5,2% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 62,6% στις εισπράξεις.