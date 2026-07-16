Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου

Η κα Τσαπανίδου, με επιστολή της ενημερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη πως θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλεύτρια.

Φυλλοροεί ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του.Την παραίτησή της υπέβαλε σήμερα Πέμπτη, 16 Ιουλίου και η Πόπη Τσαπανίδου, βουλεύτρια Επικρατείας.

Η κα Τσαπανίδου, με επιστολή της ενημερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη πως θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλεύτρια.

Όπως έγραφε η στήλη InsideOut, τόσο από την πλευρά της Κουμουνδούρου όσο και από την ΕΛ.Α.Σ. έχει ζητηθεί από την Πόπη Τσαπανίδου να μην παραδώσει την έδρα της, προκειμένου να μην επωφεληθεί ο Στέφανος Κασσελάκης.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου κατείχε την τέταρτη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρείται βέβαιη η μετακίνησή της στην Λεωφόρο Αμαλίας, λόγω των σχέσεων εμπιστοσύνης που διατηρεί με τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην ΕΛ.Α.Σ. βρίσκονται ήδη ο πέμπτος στη λίστα, Μιχάλης Καλογήρου, καθώς και ο Θανάσης Τσακρής, που κατείχε την έβδομη θέση, και η Ζωρζέττα Λάλη, που βρισκόταν στην όγδοη. Η έκτη στη λίστα, Τζένη Λειβαδάρου, δεν φέρεται να ενδιαφέρεται για την έδρα.