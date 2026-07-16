AKTOR: «Μήνυμα» για μεγαλύτερη ΑΜΚ - Στο τραπέζι και εισαγωγή της θυγατρικής ΑΠΕ στο ΧΑ

Το ισχυρό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές «αφήνει ανοιχτό» ενδεχόμενο για μεγαλύτερη σε μέγεθος ΑΜΚ από το αρχικό πλάνο των 650 εκατ.. Από Δευτέρα η διαδικασία. Πιθανή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της θυγατρικές στις ΑΠΕ. Οι νέοι οικονομικοί στόχοι.

«Ανοιχτό» ενδεχόμενο ώστε η επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου AKTOR να είναι τελικά μεγαλύτερη από 650 εκατ. ευρώ, ποσό που είχε ανακοινωθεί αρχικά, άφησε πριν λίγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Όπως σημείωσε, κατά τις παρουσιάσεις που πραγματοποίηση η διοίκηση του Ομίλου σε Λονδίνο, Παρίσι και Φρανκφούρτη υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς επενδυτές για συμμετοχή στην αύξηση (ΑΜΚ).

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ θα γίνει παράλληλα με την σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. και με στόχο να χρηματοδοτήσει επενδύσεις περίπου 3 δισ. έως το 2031.

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Όπως ανέφερε ο κ. Εξάρχου, με τις παραπάνω εν εξελίξει κινήσεις, «ολοκληρώνουμε πλήρως την προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε τέσσερα χρόνια πριν, να κάνουμε την Aktor μεγάλη ξανά. Με ιδιαίτερη συγκίνηση λέω ότι δεν είναι πλέον στόχος. Με την ολοκλήρωση της αύξησης, η Aktor θα είναι η δυνατότερη και με μεγάλη διαφορά η υγιέστερη οικονομικά, εταιρεία στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στην Ανατολική Ευρώπη».

Ο επικεφαλής του Ομίλου είπε ακόμη ότι εξετάζεται η πιθανότητα εισαγωγής στο χρηματιστήριο της θυγατρικής με αντικείμενο τις ΑΠΕ, κάτι που και παλιότερα είχε αφήσει να εννοηθεί ως ενδεχόμενο.

Η ΑΜΚ

Το βιβλίο της αύξησης του μετοχικού θα ξεκινήσει τη Δευτέρα και αμέσως μετά θα εκκινήσει η διαδικασία του ομολόγου. Οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευτεί να συμμετέχουν με 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο το ποσοστό τους θα υποστεί μείωση. Η ΑΜΚ θα προχωρήσει χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, ενώ προβλέπεται μηχανισμός προνομιακής κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας, με ποσοστό κάτω του 3%.

Οι νέοι οικονομικοί στόχοι

Η διοίκηση του Aktor παρουσίασε επίσης στους μετόχους επικαιροποιημένους οικονομικούς στόχους, θέτοντας ως βασική επιδίωξη τη σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, παράλληλα με τη σταδιακή αποκλιμάκωση της μόχλευσης μέσω πειθαρχημένης διαχείρισης κεφαλαίων. Το 2025 ο όμιλος είχε έσοδα 1,4 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένο EBITDA 207 εκατ. ευρώ και καθαρή μόχλευση 4,2 φορές.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στοχεύει σε έσοδα 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 375 έως 425 εκατ. ευρώ, με την καθαρή μόχλευση να διαμορφώνεται μεταξύ 3,8 και 4,2 φορές. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι στόχοι προβλέπουν έσοδα 4,5 έως 5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 600 έως 700 εκατ. ευρώ και άνω, ενώ η καθαρή μόχλευση αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο εύρος 3,5 έως 4,0 φορές.