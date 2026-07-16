Ευρωαγορές: Μεικτές τάσεις με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις

Ο Stoxx 600 διολισθαίνει 0,08%, στις 642,18μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημειώνει πτώση 0,05% στις 6.262,55 μονάδες.

Με μεικτές μεταβολές κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της ανακοίνωσης των στοιχείων για τον πληθωρισμό στην Ιταλία. Παράλληλα, το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες διατηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 διολισθαίνει 0,08%, στις 642,18μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημειώνει πτώση 0,05% στις 6.262,55 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει απώλειες 0,42% στις 24.911μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,35% στις 8.353 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατρακυλά 0,53% στις 10.461 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο -0,19% στις 52.307 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 απωλεί 0,08% στις 19.260 μονάδες.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Stellantis, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 0,56%, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Opel διατήρησε θετική δυναμική κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μαζί με τη θυγατρική της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Vauxhall, πούλησε περίπου 313.000 οχήματα παγκοσμίως. Ειδικότερα, ο τομέας των επιβατικών αυτοκινήτων κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, με τις πωλήσεις να αυξάνονται περισσότερο από 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Την ίδια ώρα, θετικά μηνύματα έστειλαν τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η οικονομία επέστρεψε σε αναπτυξιακή τροχιά τον Μάιο, έπειτα από τη συρρίκνωση που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,1%, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση της παραγωγής στη βιομηχανία και στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, δεν διαφαίνεται καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης στις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα από μία εβδομάδα ανταλλαγής πληγμάτων. Οι δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν τον Ιούνιο, ενώ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια του Κόλπου.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν δυο κύματα βομβαρδισμών στις ιρανικές ακτές και «εξουδετέρωσαν» κενό φορτίου δεξαμενόπλοιο όταν αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό, την επομένη της επανεπιβολής του.

Κατρακύλησαν οι δείκτες στην Ασία

Στα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού τα ταμπλό «κοκκίνισαν» με τους δείκτες να καταγράφουν ισχυρότατες απώλειες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε πτώση άνω του 7%, ενώ ο δείκτης Kosdaq των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε απώλεειες 5%. Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας

υποχώρησε 3%, ενώ ο Topix κατρακύλησε 1,19%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,31%, ενώ ο CSI 300 κατέγραψε πτώση 0,55%. Ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας, ο S&P/ASX 200, διολίσθησε 0,3%.