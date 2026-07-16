Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

TotalEnergies: Αισιόδοξη για μεγάλα κέρδη από το πετρέλαιο στο β' τρίμηνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αισιόδοξη για μεγάλα κέρδη από το πετρέλαιο στο β' τρίμηνο η TotalEnergies
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Iσχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο από την εμπορία πετρελαίου, ακόμη και αφού το φυσικό αέριο υποαπέδωσε αναμένει η TotalEnergies.

Iσχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο από την εμπορία πετρελαίου, ακόμη και αφού το φυσικό αέριο υποαπέδωσε αναμένει η TotalEnergies.

Η γαλλική εταιρεία δήλωσε ότι τα κέρδη από την εμπορία πετρελαίου «αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο ισχυρό επίπεδο με το πρώτο τρίμηνο», αντανακλώντας την αναταραχή της αγοράς που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα έσοδα από το LNG, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/5 του συνόλου, πιθανότατα θα μειωθούν «σημαντικά» εν μέσω μιας υποτονικής ευρωπαϊκής αγοράς σύμφωνα με το Βloomberg.

Η αισιόδοξη πρόβλεψη για την εμπορία πετρελαίου της TotalEnergies, υποδεικνύει ότι οι μεγαλύτερες δυτικές ενεργειακές εταιρείες αναμένεται να έχουν τεράστια κέρδη όταν αρχίσουν να ανακοινώνουν αποτελέσματα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Έχουν κεφαλαιοποιήσει τις τιμές του αργού που έφτασαν σε υψηλό τετραετίας (από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022), λόγω της σύγκρουσης που μείωσε τις προμήθειες μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Εκλογές το 2027» επιμένει ο Μητσοτάκης - Η Καρυστιανού πηγαίνει στην έδρα Σαμαρά - Το «μπλόκο» στον Κασσελάκη

Πόσο πλούσιος είναι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Η άνεση στα διυλιστήρια - Οι ανάγκες της ΔΕΘ - Στο 56% οι Γερμανοί

tags:
TotalEnergies
LNG
Πετρέλαιο
Φυσικό Αέριο
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider