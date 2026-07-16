Η Βρετανία ξεκινά έρευνα για την προστασία των παιδιών στο TikTok

Η ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινάει έρευνα για το TikTok.

Η ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινάει έρευνα για το TikTok προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για «προστασία των παιδιών από την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο».

«Αυτή η έρευνα θα επιδιώξει να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι το TikTok δεν έχει εκπληρώσει ή δεν εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις (...), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός εξαιρετικά αποτελεσματικού συστήματος επαλήθευσης ηλικίας για τον σωστό προσδιορισμό του εάν ένας χρήστης είναι παιδί», ανέφερε η Ofcom στον ιστότοπό της.

Ήδη υπό έλεγχο από τις βρετανικές αρχές, η πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο, που ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, αντιμετωπίζει αυξανόμενες κυρώσεις και περιορισμούς παγκοσμίως.

Πριν από δύο χρόνια, η ίδια ρυθμιστική αρχή επέβαλε πρόστιμο στο TikTok σχεδόν 2 εκατομμυρίων λιρών για μη έγκαιρη παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία ασφαλείας γονικού ελέγχου.

Το προηγούμενο έτος, η πλατφόρμα είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 12,7 εκατομμυρίων λιρών από την αρχή προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, την ICO, για «παράνομη» χρήση προσωπικών δεδομένων παιδιών.

«Η έναρξη έρευνας δεν σημαίνει ότι η Ofcom κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πάροχος δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του», δήλωσε σήμερα η ρυθμιστική αρχή, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα μπορούσε να επιβάλει πρόστιμα έως και 10% των παγκόσμιων εσόδων της εταιρείας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενίσχυσε τη νομοθεσία του για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο πέρυσι με την εισαγωγή ενός νόμου που αποσκοπεί στην αποτροπή της έκθεσης των ανηλίκων σε περιεχόμενο που σχετίζεται με αυτοκτονία, αυτοτραυματισμό, διατροφικές διαταραχές και πορνογραφία, μεταξύ άλλων.

«Είμαστε αυστηροί στο να διασφαλίζουμε ότι παρέχουμε εμπειρίες κατάλληλες για την ηλικία», απάντησε η TikTok σε δήλωση προς το AFP. «Είμαστε βέβαιοι ότι συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας» βάσει της βρετανικής νομοθεσίας «και θα συνεργαστούμε με την Ofcom για να το αποδείξουμε αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ