Η Uber εξαγόρασε την Delivery Hero - Mega deal 14,8 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς εξαγοράς, η Uber θα προσφέρει στους μετόχους της Delivery Hero μετρητά 41,50 ευρώ ανά μετοχή.

Συμφωνία για την απόκτηση της Delivery Hero έναντι 14,8 δισ. δολαρίων έκλεισε η Uber, «κλειδώνοντας» το διαφαινόμενο deal, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας κολοσσός στον κλάδο των παραδόσεων με δράση σε συνολικά 99 αγορές.

Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς εξαγοράς, η Uber θα προσφέρει στους μετόχους της Delivery Hero μετρητά 41,50 ευρώ ανά μετοχή. Η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της αμερικανικής εταιρείας μεταφοράς με αυτοκίνητο (ride-hailing) να διευρύνει το δίκτυο διανομής τροφίμων στο εξωτερικό.

Η απόκτηση της Delivery Hero θα διευρύνει το δίκτυο διανομής τροφίμων της Uber Eats στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, αλλά θα προσελκύσει επίσης την προσοχή των αντιμονοπωλιακών ρυθμιστικών αρχών δεδομένης της ευρείας παρουσίας των εταιρειών.

Η προσφορά αντιπροσωπεύει ένα premium περίπου 34% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Delivery Hero πριν από την ανακοίνωση της εξαγοράς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Delivery Hero συμφώνησε να πουλήσει μέρος των δραστηριοτήτων της που καλύπτουν 14 αγορές στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία SSW Partners για περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Η Uber από το Σαν Φρανσίσκο, πραγματοποιεί εξαγορές στο εξωτερικό για να ενισχύσει τη θέση της διεθνώς, όπου οι ανταγωνιστές της, όπως η DoorDash, κάνουν παρόμοιες κινήσεις. Η διεθνής παρουσία της Delivery Hero θα έδινε στην Uber καλύτερη εικόνα των αγορών όπου βρίσκεται πίσω από την Wolt.