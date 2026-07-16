Χρηματιστήριο: Επιφυλακτικοί οι επενδυτές, νέες πιέσεις για τον Γενικό Δείκτη

Προερχόμενη από ένα πτωτικό τριήμερο, η ελληνική αγορά κινείται εκ νέου σε αρνητικό έδαφος, με τις πιέσεις να διαχέονται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Προερχόμενη από ένα πτωτικό τριήμερο, η ελληνική αγορά κινείται εκ νέου σε αρνητικό έδαφος την Πέμπτη, με τις πιέσεις να διαχέονται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό και τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας να πιέζεται προς τις 2.460-2.470 μονάδες.

Οι αγορές συνεχίζουν να κινούνται με γνώμονα την κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης από τη μία και, την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων από την άλλη. Χθες οι δείκτες της Wall Street σημείωσαν μικρή άνοδο, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, ενώ η τιμή του Brent κινήθηκε σταθεροποιητικά μεταξύ 84 και 86 δολαρίων το βαρέλι, καθώς το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να πιέζεις ανοδικά τις τιμές της ενέργειας.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών, πλήττοντας ιρανικές εγκαταστάσεις στη νήσο Μεγάλη Τουνμπ, στον Περσικό Κόλπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις έως ότου η Τεχεράνη συμφωνήσει να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να κλείσουν και «άλλες οδοί εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους», διευρύνοντας την απειλή πέρα από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν. Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Λευκός Οίκος πιέζει το Κογκρέσο να εγκρίνει πακέτο πολεμικών δαπανών ύψους 95 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 73 δισ. προορίζονται για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται διχασμένοι, καθώς ορισμένοι βουλευτές αντιτίθενται στο σχέδιο, επικαλούμενοι ανησυχίες για τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα υποχωρεί περί του 0,30%, ο CAC στο Παρίσι καταγράφει απώλειες 0,40%, ενώ πτωτικά κινείται και ο βρετανικός FTSE100 σε ποσοστό 0,50%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.481,17 μονάδες με απώλειες 0,18%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,36% στις 2.772,94 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Credia αντιδρά ανοδικά σε ποσοστό 0,51% στα 0,97 ευρώ, ενώ με θετικό πρόσημο κινείται και η Τρ. Κύπρου (+0,10%). Στον αντίποδα, η Alpha Bank υποχωρεί 1,13% στα 3,95 ευρώ, η Eurobank βρίσκεται στα 4,18 ευρώ με απώλειες 0,78%, ενώ ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς υποχωρούν 0,67% και 0,39% αντίστοιχα. Πτωτικά και η Optima, σε ποσοστό 0,20% στα 10,23 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,5 με 28 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 43 σε αρνητικό και 79 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 18,08 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 16:00 ολοκληρώνεται η τριήμερη δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, από την οποία η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες ότι η ζήτηση έχει ήδη υπερκαλύψει τον αριθμό των νέων μετοχών που προσφέρονται, σε όλο το εύρος της ενδεικτικής τιμής διάθεσης, δηλαδή από 4,20 έως 4,40 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς και η κατανομή τους στους επενδυτές, θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση του bookbuilding.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος 2,15% της Jumbo στα 22,78 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι Coca-Cola HBC (+0,35%), Allwyn (+0,23%), ΟΤΕ (+0,15%) και Cenergy (+0,10%). Αμετάβλητες διαπραγματεύονται οι μετοχές της Lamda Development στα 6,61 ευρώ και της ΕΥΔΑΠ στα 12,50 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η ElvalHalcor (-2,58%), ενώ ακολουθούν οι Viohalco (-1,67%), Helleniq Energy (-1,11%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,09%). Με μικρότερες απώλειες διαπραγματεύονται οι μετοχές των Motor Oil (-0,78%), ΔΑΑ (-0,57%), ΔΕΗ (-0,35%), Aegean (-0,25%), Τιτάν (-0,16%), Aktor (-0,15%) και Metlen (-0,14%).