Οι λόγοι που έσπασε το παράθυρο στην πτήση - θρίλερ της Ryanair: Μπορεί να ξαναγίνει;

Απαντήσεις στο τι προκάλεσε το σπάσιμο του παραθύρου, εάν μπορεί να ξαναγίνει, τη συχνότητα του περιστατικού, τους κινδύνους αλλά και λύσεις επιχειρεί να δώσει ο Guardian.

Δραματικές στιγμές έζησαν στα 20.000 πόδια οι επιβάτες σε αεροσκάφος της Ryanair το πρωί της περασμένης Παρασκευής στην πτήση FR1879 από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στο παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο 61χρονος Σέρβος, Λιούμπισα Κάροβιτς και σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στη βοήθεια της γυναίκας του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς που βρίσκονταν δίπλα.

Απαντήσεις στο τι προκάλεσε το σπάσιμο του παραθύρου, εάν μπορεί να ξαναγίνει, τη συχνότητα του περιστατικού, τους κινδύνους αλλά και λύσεις επιχειρεί να δώσει ο Guardian. Σύμφωνα με αναφορές επιβατών, το παράθυρο «μετακινήθηκε εν πτήσει» και έσπασε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια μετά από βλάβη του δεξιού κινητήρα λίγο μετά την απογείωση ενώ το αεροπλάνο είχε κάνει στροφή λόγω του προβλήματος και την αποσυμπίεση της καμπίνας.

Πώς σώθηκε

Ο Κάροβιτς φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του, κάτι που βοήθησε αλλά υπήρξαν και άλλοι καθοριστικοί παράγοντες: Τα αεροσκάφη έχουν μικρά παράθυρα και ένα σώμα ενήλικα θα μπορούσε να μπλοκάρει φυσικά την τρύπα σε περίπτωση που σπάσει ένα παράθυρο. Η πιο έντονη αναρρόφηση είναι επίσης σχετικά βραχύβια. «Η ροή του αέρα είναι ξαφνική και θα σταματήσει μόλις η πίεση μέσα στην καμπίνα είναι η ίδια με την πίεση έξω», τόνισε ο Δρ Τζέισον Νάιτ, λέκτορας μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ.

Μπορεί να ξανασυμβεί;

Το συμβάν είναι εξαιρετικά σπάνιο – αλλά δυστυχώς όχι πρωτοφανές. Η τελευταία φορά που επιβάτρια αναρροφήθηκε μερικώς από ένα σπασμένο παράθυρο – ή τεχνικά, ανατινάχθηκε, με τη σχετική δύναμη της πίεσης στην καμπίνα – ήταν το 2018 σε μια πτήση της Southwest Airlines που ταξίδευε από τη Νέα Υόρκη στο Ντάλας, με την Τζένιφερ Ρίορνταν. Παρά το γεγονός ότι την ανέσυραν πίσω στο αεροπλάνο άλλοι επιβάτες, η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Ο Κάροβιτς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα ενώ είχε αιμορραγία από τη μύτη και το στόμα, σοβαρά χτυπημένο χέρι και εγκαύματα όπως κατήγγειλε η σύζυγός του. «Η υποξία είναι ο ένας κίνδυνος, ο άλλος είναι το σωματικό τραύμα και ο άλλος είναι το ψυχολογικό τραύμα, επειδή είναι ένα βαθιά σοκαριστικό γεγονός. Αλλά μπορεί να επιβιώσει», επεσήμανε ο δρ. Σάιμον Μπένετ, πιλότος και διευθυντής της μονάδας πολιτικής ασφάλειας και προστασίας στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Τον μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν όσοι βρίσκονται κοντά στο παράθυρο και δεν φορούν ζώνη ασφαλείας, ειδικά αν είναι αρκετά μικρόσωμοι. Όσοι κάθονται στις σειρές μπροστά και πίσω τείνουν να προστατεύονται από τα καθίσματα. Τα αεροπλάνα έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε περίπτωση που το παράθυρο σπάσει, αλλά η ξαφνική απώλεια πίεσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα εάν το σκάφος είναι παλιό ή δεν έχει συντηρηθεί καλά.

Γιατί συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα - Πώς να προστατευτείτε

Στο ερώτημα «γιατί συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα», οι ειδικοί απαντούν ότι: «Αυτό που μας διδάσκει η ιστορία είναι ότι το αδύναμο σημείο εδώ είναι η συντήρηση. Η υπεργολαβία καθιστά τον ποιοτικό έλεγχο ενός διασκορπισμένου συστήματος πιο δύσκολο». Για το «τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι αν σπάσει ένα παράθυρο;» η μόνη προφανής προφύλαξη φαίνεται να είναι η χρήση ζώνης ασφαλείας, η αποφυγή των καθισμάτων στο παράθυρο και η εφαρμογή των οδηγιών ασφαλείας του πληρώματος.