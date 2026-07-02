Λαγκάρντ: «Η ΕΚΤ έκανε τη σωστή επιλογή με την αύξηση επιτοκίων»

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι τα σοκ στην προσφορά συνεχίζουν να διαχέονται στην οικονομία, αν και δευτερογενείς επιπτώσεις δεν έχουν γίνει ακόμη ορατές.

Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να αυξήσει τα επιτόκια υπερασπίστηκε η Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Les Echos.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι κάναμε την σωστή επιλογή. Ήδη από τον Απρίλιο, η πλεοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ ήταν έτοιμη να προχωρήσει στην εν λόγω κίνηση αλλά τότε δεν είχαμε όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες», είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο μήνα η ΕΚΤ έγινε η πρώτη κεντρική τράπεζα της G7 που προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν. Μάλιστα, δικαιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι το σοκ εξαπλωνόταν στην οικονομία και ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει στον πληθωρισμό να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Έκτοτε, η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη πτώση, αφαιρώντας τον βασικό παράγοντα που τροφοδοτούσε τον πληθωρισμό. Επιπλέον, η τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης έδειξε πως πάτησε φρένο τον Ιούνιο στο 2,8%.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι τα σοκ στην προσφορά συνεχίζουν να διαχέονται στην οικονομία, αν και δευτερογενείς επιπτώσεις δεν έχουν γίνει ακόμη ορατές.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ, η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι «καθώς βρισκόμαστε ξανά σε περίοδο αναταράξεων, πιστεύω ότι ο καπετάνιος του πλοίου της ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει στο πλοίο».

Ερωτηθείσα για το αν θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, δήλωσε ότι θεωρεί πως «μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί».