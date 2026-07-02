Ήπια άνοδος για το πετρέλαιο με φόντο ανησυχίες για την προσφορά

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, και τα δύο συμβόλαια υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ήπια άνοδο κατέγραψε την Πέμπτη το πετρέλαιο, καθώς οι επενδυτές επιδίωξαν να εξασφαλίσουν την διαθεσιμότητα της προσφοράς, εν όψει του τριήμερου εορτασμού για την ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ενώ παράλληλα επεξεργάζονται τα θετικά μηνύματα που έρχονται για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν.

Ειδικότερα, το Brent σημείωσε μικρή άνοδο 0,32% ή 23 σεντς στα 71,8 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έκλεισε στα 68,69 δολάρια ανά βαρέλι με κέρδη 11 σεντς ή 0,16%.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, και τα δύο συμβόλαια υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent έκλεισε με απώλειες 0,60%, ενώ το WTI υποχώρησε κατά 0,78%.

Παράλληλα, το Κατάρ, που έχει ρόλο διαμεσολαβητή ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα έθετε τέλος στον τετράμηνο πόλεμο που είχε διαταράξει τη ναυσιπλοΐα πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η επόμενη συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών του Ιράν και των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί μετά τις τελετές κηδείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που έχουν προγραμματιστεί μετά τις 9 Ιουλίου, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

«Το πετρέλαιο συνεχίζει να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα διοχετεύονται στην αγορά ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα. Επιπλέον, η ζήτηση από την Κίνα και γενικότερα η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου δεν έχουν ακόμη ανακάμψει ουσιαστικά», δήλωσε ο Bjarne Schieldrop, επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB.

«Ενδέχεται να βρισκόμαστε σε μια δυναμική όπου οι τιμές υποχωρούν απότομα και στη συνέχεια ανακάμπτουν σε μεταγενέστερο στάδιο», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια, που μεταφέρουν συνολικά 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, έχουν ήδη εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η Saudi Aramco στρέφεται περισσότερο στις πωλήσεις με τιμές spot, προκειμένου να επιταχύνει τις εξαγωγές προς την Ασία, σύμφωνα με εμπορικές πηγές και στοιχεία ναυτιλιακών μεταφορών.

Σημειώνεται, πως τα αμερικανικά αποθέματα αργού υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2018, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση από τα εγχώρια διυλιστήρια. Παράλληλα, μειώθηκαν και τα αποθέματα βενζίνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).