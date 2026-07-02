Η Dimand φέρνει το πρώτο ξενοδοχείο Hilton στη Θεσσαλονίκη

Το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το 2029, θα αναπτυχθεί στο ιστορικό ακίνητο της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ.

Την υπογραφή συμφωνίας για το «Hilton Thessaloniki», το πρώτο του brand στην πόλη, ανακοίνωσαν η Dimand και η Hilton σε κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο MOMus - Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το 2029, θα αναπτυχθεί στο ιστορικό ακίνητο της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ, στη δυτική είσοδο της πόλης, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της εμβληματικής ανάπλασης που υλοποιεί η Dimand.

Το ξενοδοχείο θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Hilton, στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας με τη Dimand, ενώ το συνολικό masterplan της ανάπλασης φέρει την υπογραφή του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners.

Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Hilton στη χώρα, όπου ο Όμιλος διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο 71 ξενοδοχείων, εκ των οποίων τα 50 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα τελούν υπό ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της ελληνικής αγοράς για τη μελλοντική ανάπτυξή του.

Το Hilton Hotels & Resorts, το εμβληματικό brand της Hilton, με ιστορία άνω των 100 συνδυάζει υπηρεσίες διεθνών προδιαγραφών με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε προορισμού, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας. Με την προσθήκη του “Hilton Thessaloniki”, το δίκτυο του brand ενισχύεται περαιτέρω, πλαισιώνοντας ξενοδοχεία όπως το Conrad Athens The llisian, το Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts και το Hilton Chania Old Town Resort & Spa.

Το “Hilton Thessaloniki” στο ΦΙΞ θα αποτελεί ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών, συνολικής δυναμικότητας 184 δωματίων, το οποίο θα αναπτυχθεί σε δύο κτήρια. Το νέο, βιοκλιματικό κτήριο θα διαθέτει 153 δωμάτια και σουίτες, ενώ το ένα εκ των τριών διατηρητέων κτηρίων της πρώην ζυθοποιίας θα αποκατασταθεί και θα επαναχρησιμοποιηθεί, φιλοξενώντας ακόμη 31 δωμάτια και σουίτες που θα αναδεικνύουν τη μοναδική ιστορική και βιομηχανική κληρονομιά του συγκροτήματος.

Το κυρίως ξενοδοχείο, συνολικής επιφάνειας περίπου 11.250 τ.μ. και επτά ορόφων, αποτελεί ένα σύγχρονο, βιοκλιματικό κτήριο, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει την εμβληματική εμπειρία φιλοξενίας που χαρακτηρίζει τα Hilton Hotels & Resorts. Θα διαθέτει σύγχρονους κοινόχρηστους χώρους, δύο εστιατόρια, δύο μπαρ, χώρους ευεξίας και εκγύμνασης, καθώς και αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων. Στο rooftop η πισίνα με πανοραμική θέα στην πόλη και τον Θερμαϊκό Κόλπο θα αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό. Το κτήριο αναμένεται να πιστοποιηθεί κατά LEED Gold, ενώ την αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφει το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners.

Το διατηρητέο κτήριο, συνολικής επιφάνειας περίπου 7.000 τ.μ., θα αποκατασταθεί με σεβασμό στη μοναδική αρχιτεκτονική και βιομηχανική του κληρονομιά, διατηρώντας τα ιστορικά χαρακτηριστικά του και εντάσσοντάς τα αρμονικά σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή ανάπτυξη. Θα διαθέτει 31 δωμάτια και σουίτες, καθώς και χώρους ευεξίας με spa και χαμάμ, χώρους εστίασης, microbrewery και συνεδριακές εγκαταστάσεις. Την αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφει το αρχιτεκτονικό γραφείο Georges Batzios Architects.

Το “Hilton Thessaloniki” αποτελεί μέρος της ευρύτερης ανάπλασης του ιστορικού συγκροτήματος της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ, ενός έργου μικτών χρήσεων που θα συνδυάζει φιλοξενία, κατοικία, εμπορικές χρήσεις, χώρους πολιτισμούς και δημόσιους χώρους, δημιουργώντας μια νέα ζωντανή αστική γειτονιά στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.

Ο Alan Mantin, Vice President, Development, Southern Europe της Hilton, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη DIMAND για την έλευση του brand Hilton Hotels & Resorts στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της εμβληματικής ανάπλασης του ιστορικού συγκροτήματος της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ. Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη μας στην Ελλάδα, μια αγορά στρατηγικής σημασίας για τη Hilton, καθώς και τη δέσμευσή μας να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιό μας σε σημαντικούς προορισμούς, ώστε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες ενός ολοένα και ευρύτερου φάσματος ταξιδιωτών.”

Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, CEO της DIMAND, υπογράμμισε: «Η προσέλκυση ενός διεθνούς ξενοδοχειακού ομίλου όπως η Hilton αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της ωρίμανσης που αποκτά η αγορά της Θεσσαλονίκης και της δυναμικής που αναπτύσσει ως επενδυτικός και τουριστικός προορισμός. Η επιλογή της δυτικής εισόδου της πόλης δεν είναι τυχαία. Αντανακλά τον μετασχηματισμό μιας περιοχής που συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και επιβεβαιώνει τη στρατηγική που ακολουθούμε από την πρώτη στιγμή: να επενδύουμε όχι σε μεμονωμένα ακίνητα, αλλά στην αναγέννηση ολόκληρων περιοχών, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας, την τοπική οικονομία και τις πόλεις στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Το ΦΙΞ αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και, μαζί με τις υπόλοιπες επενδύσεις που υλοποιούνται στη δυτική είσοδο, θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας, ζωντανής γειτονιάς που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τον ρόλο και την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.»

Ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director, Development, Greece & Cyprus της Hilton, σημείωσε: «Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πλούσια πολιτιστική ταυτότητα, αναπτυσσόμενη επιχειρηματική κοινότητα και ολοένα πιο ελκυστική πρόταση για τους διεθνείς ταξιδιώτες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξανόμενης ταξιδιωτικής ζήτησης, είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε το πρώτο μας έργο στην πόλη και ανυπομονούμε να το δούμε να παίρνει μορφή.»

Ο Νίκος Τρικουράκης, Head of Hospitality της DIMAND, ανέφερε: «Σήμερα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό τουρισμό. Με το “Hilton Thessaloniki”, φέρνουμε στη Δυτική Πύλη της πόλης ένα νέο σημείο αναφοράς φιλοξενίας, που συνδυάζει διεθνή πρότυπα και αναγνωρισιμότητα, αρχιτεκτονική υπεροχή και ουσιαστική συμβολή στην τοπική ανάπτυξη. Η συνεργασία μας με τη Hilton αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Θεσσαλονίκης και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε ενεργά στη νέα εποχή της.»