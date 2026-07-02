Ευρωαγορές: Νέο ιστορικό υψηλό ο Stoxx 600, ενδοσυνεδριακό ρεκόρ ο DAX

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Πέμπτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους πάντα στην γεωπολιτική.

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Πέμπτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους πάντα στην γεωπολιτική αλλά και στα μάκρο στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που ήταν πολύ «αδύναμα» σε σχέση με την εκτίμηση των αναλυτών.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε 1,41% σκαρφαλώνοντας στις 648,35 μονάδες και σε νέο ιστορικό υψηλό. Ο Εuro Stoxx 50 κέρδισε 1,35% στις 6,367.05 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX ανέβηκε 2,02% στις 25.546 μονάδες, ενώ νωρίτερα είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά τις 25.600 μονάδες σημειώνοντας νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ. Ο γαλλικός CAC 40 σκαρφάλωσε 1,65% στις 8.474 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 1,73% στις 10.660 μονάδες. Τέλος;, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβηκε 1,60% στις 52.428 μονάδες και στην Ισπανία, ο IBEX 35 ενισχύθηκε 1,37% στις 19.671 μονάδες.

Ο κλάδος της αμυντικής βιομηχανίας ξεχώρισε σημαντικά, με τη Thales να κλείνει στο +4,80%, την Leonardo στο +6,5%, την BAE Systems στο +5% και την Theon στο +3,69%.

Και οι τράπεζες κατέγραψαν κέρδη, με την Unicredit να κλείνει με άνοδο άνω του 4%, την Santander να κερδίζει 1,4% και την Banca Mediolanum να ενισχύεται 2,25%.

Χθες Τετάρτη ανακοινώθηκαν τα στοιχεία πληθωρισμού για τον μήνα Ιούνιο από την Eurostat. Ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο αυξήθηκε με εμφανώς βραδύτερο ρυθμό, αλλά το «χάσμα» με την Ευρωζώνη παραμένει. Ο δείκτης είχε άνοδο 3,9%, από αύξηση 4,9% τον Μάιο. Παραμένει (αν και πιο περιορισμένη) η «ψαλίδα» από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που κατέγραψε άνοδο τιμών 2,8% τον Ιούνιο, από 3,2% τον Μάιο.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, οι κίνδυνοι για επιτάχυνση του πληθωρισμού και περιορισμό της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη έχουν καταστεί λιγότερο έντονοι. Η ίδια ανέφερε πως «οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι πτωτικοί για την ανάπτυξη είναι πολύ πιο ισορροπημένοι σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες, ως αποτέλεσμα των όσων βλέπουμε να εκτυλίσσονται με μεγάλη ταχύτητα».