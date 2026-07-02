Wall Street: Ρεκόρ για τον Dow, οι μετοχές τσιπ έριξαν τον Nasdaq

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 βρίσκεται υψηλότερα κατά 1,7%, ο Nasdaq έχει σκαρφαλώσει 2,1% και ο Dow 2%.

Με νέο ρεκόρ για τον Dow ολοκληρώθηκε η «κουτσουρεμένη» εβδομάδα στη Wall Street με την αγορά να αντιδρά θετικά στα στοιχεία για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο, ενώ αντίθετα η πτώση στις μετοχές ημιαγωγών, έριξε τον Nasdaq. Σημειώνεται πως αύριο Παρασκευή, τα αμερικανικά χρηματιστήρια θα παραμείνουν κλειστά λόγω της αργίας της 4ης Ιουλίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 594,83 μονάδων ή 1,14% στις 52.900 μονάδες σε νέο ρεκόρ, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 7.483,24 μονάδες. Ο Nasdaq υποχώρησε 0,8% στις 25.832 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 βρίσκεται υψηλότερα κατά 1,7%, ο Nasdaq έχει σκαρφαλώσει 2,1% και ο Dow 2%.

Οι μετοχές των ημιαγωγών σημείωσαν πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, επηρεάζοντας αρνητικά S&P και Nasdaq. Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο ETF VanEck Semiconductor έχασε 5,2%, με τις μετοχές των Teradyne και KLA να χάνουν 13% αντίστοιχα. Την ίδια ώρα, η Nvidia διολίσθησε 2,1% και η Micron 6%.

Παράλληλα, απώλειες 7,49% σημείωσε η μετοχή της Tesla παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε συνολικές παραδόσεις οχημάτων σημαντικά υψηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ειδικότερα, στο δεύτερο τρίμηνο οι παραδόσεις ανήλθαν σε 480.126 έναντι εκτιμήσεων για 406.600. Την ίδια περίοδο πέρυσι, η Tesla ανέφερε περίπου 384.000 παραδόσεις και το πρώτο τρίμηνο του 2026, άλλες 358.023.

Στο πεδίο των μάκρο, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 57.000 τον Ιούνιο, έναντι των εκτιμήσεων του Dow Jones για άνοδο κατά 115.000. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας την Πέμπτη, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,2%, ελάχιστα υψηλότερα από το 4,1% ένα χρόνο πριν.

Στα επιχειρηματικά, ο Σαμ Άλτμαν εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει μερίδιο 5% στην OpenAI στην κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, καθώς η ιδρύτρια του ChatGPT επιδιώκει να εκτονώσει την αυξανόμενη πολιτική πίεση στην Ουάσινγκτον. Ένα 5% στην AI startup θα άξιζε περίπου 42,6 δισ. δολάρια, έχοντας ολοκληρώσει έναν γύρο χρηματοδότησης ρεκόρ τον Μάρτιο με αποτίμησή της να ανέρχεται πλέον στα 852 δισ. δολάρια.