Bloomberg: Ορισμένα ευρωπαϊκά έθνη θεωρούν αναπόφευκτα τα τέλη στο Ορμούζ

Ορισμένες ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποδεχθεί πλέον ότι τα πλοία που διέρχονται από τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να πληρώνουν τέλη στο Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Bloomberg.

Ορισμένες ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποδεχθεί πλέον ότι τα πλοία που διέρχονται από τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να πληρώνουν τέλη στο Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Bloomberg.

Η προοπτική να επιβληθεί κάποιου είδους τέλους μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με την Ισλαμική Δημοκρατία, θεωρείται δεδομένη, σύμφωνα με τις δύο πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων.

Σε ιδιωτικό επίπεδο, αξιωματούχοι του Αραβικού Κόλπου συμμερίζονται την ίδια άποψη, ανέφεραν οι πηγές, αν και αυτό δεν είναι απαραίτητα η επίσημη θέση των κυβερνήσεών τους.

Δεν είναι σαφές τι είδους ή ποιο ύψος τελών θα ήταν πρόθυμο να δεχτεί οποιαδήποτε χώρα.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και οι αραβικές χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να επιμένουν ότι το Ιράν και το Ομάν δεν μπορούν να επιβάλουν οποιουδήποτε είδους χρεώσεις για το Ορμούζ. Ανησυχούν ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει, ανάμεσα στα άλλα, προηγούμενο για άλλες χώρες να επιβάλλουν τέλη σε διαφορετικές πλωτές οδούς.

Ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες συμβιβάζονται με την ιδέα του πρόσθετου κόστους στο Ορμούζ, παράλληλα πιέζουν Ιρανούς και Ομανούς αξιωματούχους να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος των πλοίων με βάση την εθνικότητά τους, ανέφεραν οι πηγές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλα ευρωπαϊκά έθνη πιέζουν επίσης για μια διεθνή ναυτική συμμαχία που θα βοηθήσει στην απομάκρυνση ναρκών στο Ορμούζ, ωστόσο η ανάπτυξή της θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία, τονίζουν.

Το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ είτε αρνήθηκαν να σχολιάσουν είτε δεν απάντησαν στα αιτήματα σχολιασμού του Bloomberg.

Η κυβέρνηση του Μπαχρέιν, σε ανακοίνωσή της, δήλωσε ότι δεν είχε αποδεχτεί ή καν υποδείξει ότι αποδέχεται οποιωνδήποτε τέλη ή διόδια για τα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ.

«Η ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση της διεθνούς ναυτιλίας μέσω του στενού είναι θέμα διεθνούς δικαίου, όχι θέμα διαπραγμάτευσης», δήλωσε το Μπαχρέιν.

Το Ομάν έχει ενημερώσει Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επιστροφής στο προπολεμικό status quo στο Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Τα πλοία που διέρχονται από την πλωτή οδό ενδέχεται να χρεώνονται τέλη για υπηρεσίες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και με το κόστος ναυσιπλοίας.

Πιέσεις στο Ομάν και από τις δύο πλευρές

Το Ομάν, σύμμαχος τόσο της Δύσης όσο και του Ιράν, αντιμετωπίζει πιέσεις και από τις δύο πλευρές. Δημόσια, το σουλτανάτο, το οποίο συνορεύει με το νότιο τμήμα του Ορμούζ, έχει στείλει ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με το τι θα κάνει, αν και πάντα έλεγε ότι θα τηρεί το διεθνές ναυτικό δίκαιο.

Το Ομάν μελετά τα Στενά της Μαλάκκας στην Ασία ως πιθανό πρότυπο, είπε μία από τις πηγές, ένα σημάδι ότι η χώρα προσπαθεί να βρει μια λύση που να κατευνάσει το Ιράν και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι ηγέτες του Ομάν πιστεύουν ότι ένα σύστημα τύπου Μαλάκκας θα λειτουργούσε μόνο εάν όλα τα κράτη του Περσικού Κόλπου το αποδεχτούν, δήλωσε η πηγή. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές κατά πόσο ένα εθελοντικό σύστημα θα ήταν αποδεκτό από το Ιράν.

Τα Στενά της Μαλάκα διαχειρίζονται από κοινού η Ινδονησία, Μαλαισία και Σιγκαπούρης, με τις χώρες να χρεώνουν τα πλοία για τυχόν υπηρεσίες πλοήγησης και ασφάλειας όταν αυτές απαιτούνται. Παράλληλα, λειτουργεί ένα ταμείο που συλλέγει εθελοντικές συνεισφορές για ασφαλή ναυσιπλοία, αν και δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις οικονομικές συνεισφορές. Το 2017, η Σιγκαπούρη αποκάλυψε ότι είχαν συγκεντρωθεί 22 εκατομμύρια δολάρια σε μια περίοδο 10 ετών για το ταμείο, ή περίπου 2,2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.