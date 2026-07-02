Κέρδη 2% για τον χρυσό μετά τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 2,2% στα 4.117,63 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού διαμορφώθηκαν στα 4.130,1 δολάρια με άνοδο 1,2%.

Με κέρδη 2% έκλεισε την Πέμπτη ο χρυσός έπειτα από τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες μη γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ που περιόρισαν τις εκτιμήσεις για αύξηση επιτοκίων από την Fed μέσα στο έτος.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 2,2% στα 4.117,63 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού διαμορφώθηκαν στα 4.130,1 δολάρια με άνοδο 1,2%.

Παράλληλα, το δολάριο υποχώρησε 0,5% καθιστώντας το πολύτιμο μέταλλο φθηνότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Τα ασθενέστερα από το αναμενόμενο στοιχεία για την απασχόληση, προμηνύουν μικρότερη πιθανότητα ενδεχόμενων αυξήσεων των επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος. Όπως γνωρίζουμε, ο χρυσός τείνει να αποδίδει καλύτερα σε περιβάλλοντα χαμηλότερων επιτοκίων», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μέγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Η υπηρεσία στατιστικών εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 57.000 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για αύξηση 115.000 θέσεων. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,2%.

Επί του παρόντος, οι επενδυτές δίνουν 51% πιθανότητα σε μία αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, από 66% πριν την δημοσίευση των στοιχείων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε ότι οι προσδοκίες και οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αν και επανέλαβε ότι η Fed παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της να μειώσει τον πληθωρισμό στο 2%.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε 2,6% στα 60,69 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 2,6% στα 1.617 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 4,7% στα 1.261,14 δολάρια.