ΥΠΕΘΟΟ: Ημερίδα Διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής 2028 - 2034

Η Ημερίδα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του εθνικού διαλόγου για τη διαμόρφωση της ελληνικής στρατηγικής ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2028–2034.

Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, πραγματοποιείται την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών, η Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα: «Η Πολιτική Συνοχής στην Προγραμματική Περίοδο 2028–2034 | Σχέδιο Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης».

Η Ημερίδα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του εθνικού διαλόγου για τη διαμόρφωση της ελληνικής στρατηγικής ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2028–2034 και της κατάρτισης του νέου Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας για την επόμενη δεκαετία, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και όλους τους εθνικούς και περιφερειακούς εταίρους.

Στόχος της Ημερίδας είναι η ανάπτυξη ενός ουσιαστικού και ανοιχτού διαλόγου μεταξύ της Κυβέρνησης, των ευρωπαϊκών θεσμών, της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό αναπτυξιακό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες και στις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών Περιφερειών.

Στο επίκεντρο των εργασιών της Ημερίδας θα βρεθούν οι μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2028-2034, όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η δημογραφική πρόκληση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η αντιμετώπιση της διαρροής ανθρώπινου δυναμικού (brain drain), η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των Περιφερειών, καθώς και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της εδαφικής σύγκλισης σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ημερίδα αποτελεί το πρώτο οργανωμένο βήμα για τη διαμόρφωση της εθνικής θέσης της Ελλάδας σχετικά με το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2027 και φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, συμμετοχικού και αποτελεσματικού αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο θα ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της χώρας και των Περιφερειών της.