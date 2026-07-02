Πολιτική | Ελλάδα

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά της ΝΔ από Τσίπρα - «Ξεφουσκώνει» το κόμμα Καρυστιανού

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά της ΝΔ από Τσίπρα - «Ξεφουσκώνει» το κόμμα Καρυστιανού
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σε αυτή, καταγράφεται ένα έντονο «ξεφούσκωμα» στη δυναμική της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ενώ το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα συνεχίζει να «σκαρφαλώνει».

Τα αυξημένα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτυπώνει η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, με το κυβερνών κόμμα ωστόσο, να διατηρεί τη διαφορά στις 13,3 μονάδες.

Παράλληλα, καταγράφεται «ξεφούσκωμα» στη δυναμική της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» έχοντας χάσει σχεδόν 3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 30,4%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 17,1%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,2% και η Ελληνική Λύση με 5,7%.

Από την άλλη, η πρόθεση ψήφου των ερωτηθέντων διαμορφώθηκε ως εξής: Η ΝΔ βρίσκεται πρώτη με 25% έναντι 14,1% της ΕΛ.Α.Σ. με διαφορά 10,9 μονάδων. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 9,4%, οι αναποφάσιστοι στο 9,3%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 6,2%, το ΚΚΕ στο 5,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν από 4,7%. Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στο 1,2%.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με ποσοστά 29% και 15% αντίστοιχα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οριστικό τέλος στην περικοπή συντάξεων χηρείας - Δεν υπάρχει αξίωση για αναδρομικά

Στα €1.349 ο μέσος μισθός το 2025 - Το εμπόριο ο μεγαλύτερος εργοδότης, ποια είναι η πιο δημοφιλής ειδικότητα

Η Τέιλορ Σουίφτ υπερδιπλασίασε την περιουσία της σε τρία χρόνια

tags:
Δημοσκόπηση
Κυριάκος Μητσοτάκης
Αλέξης Τσίπρας
Μαρία Καρυστιανού
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider