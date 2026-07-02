Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά της ΝΔ από Τσίπρα - «Ξεφουσκώνει» το κόμμα Καρυστιανού

Σε αυτή, καταγράφεται ένα έντονο «ξεφούσκωμα» στη δυναμική της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ενώ το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα συνεχίζει να «σκαρφαλώνει».

Τα αυξημένα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτυπώνει η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, με το κυβερνών κόμμα ωστόσο, να διατηρεί τη διαφορά στις 13,3 μονάδες.

Παράλληλα, καταγράφεται «ξεφούσκωμα» στη δυναμική της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» έχοντας χάσει σχεδόν 3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 30,4%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 17,1%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,2% και η Ελληνική Λύση με 5,7%.

Από την άλλη, η πρόθεση ψήφου των ερωτηθέντων διαμορφώθηκε ως εξής: Η ΝΔ βρίσκεται πρώτη με 25% έναντι 14,1% της ΕΛ.Α.Σ. με διαφορά 10,9 μονάδων. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 9,4%, οι αναποφάσιστοι στο 9,3%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 6,2%, το ΚΚΕ στο 5,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν από 4,7%. Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στο 1,2%.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με ποσοστά 29% και 15% αντίστοιχα.