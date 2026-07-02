Σε νέα υψηλά 17 ετών το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Πάνω από τις 2.500 μονάδες και σε νέα πολυετή υψηλά –σχεδόν 17 ετών– επέστρεψε την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης, εν μέσω θετικού διεθνούς κλίματος και με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό. ΕΥΔΑΠ, Motor Oil και Coca-Cola στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Πάνω από τις 2.500 μονάδες και σε νέα πολυετή υψηλά –σχεδόν 17 ετών– επέστρεψε την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω θετικού διεθνούς κλίματος και με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Οι τιμές του Brent συνέχισαν σήμερα να υποχωρούν έως τα 70 δολάρια το βαρέλι, ενώ στο μεταξύ οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Ντόχα συνεχίζονται. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το μελλοντικό καθεστώς διακυβέρνησης των Στενών του Ορμούζ, οι αγορές προεξοφλούν ολοένα και περισσότερο ένα σενάριο ομαλοποίησης.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της Deutsche Bank, η κίνηση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει αυξηθεί, αλλά η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα εκτιμάται ότι θα απαιτήσει χρόνο. Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθούνται οι εργασίες αποκατάστασης σε λιμάνια, τερματικούς σταθμούς και ενεργειακές υποδομές, καθώς και η παροχή αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας. Εκτιμούν δε πως, αν και οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ήδη επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, η πλήρης ομαλοποίηση –με την ολοκλήρωση των απαραίτητων επισκευών στις υποδομές– δεν αναμένεται πριν από το 2027 ή και αργότερα.

Το ενδιαφέρον προσέλκυσε σήμερα και το μεταρρυθμιστικό πακέτο της Γερμανίας, που περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα, μέτρα ενίσχυσης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, αλλά και πρωτοβουλίες για τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων. Οι αναλυτές υποδέχθηκαν θετικά τις ανακοινώσεις της γερμανικής κυβέρνησης, με την προσδοκία ότι η τόνωση της γερμανικής οικονομίας θα έχει θετική επίδραση και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο DAX στη Φρανκφούρτη έφτασε να ενισχύεται άνω του 2%, ενώ σε Παρίσι και Λονδίνο οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωναν κέρδη περί του 1,60%-1,70%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.505,37 μονάδες με κέρδη 0,97%. Κινούμενος σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο ΓΔ «έγραψε» υψηλό ημέρας στις 2.517,63 μονάδες.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,78% στις 2.824,42 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος 2,03% για την Τρ. Κύπρου, και ακολούθησαν οι Alpha Bank και Optima ενισχυμένες 1,59% και 1,56% αντίστοιχα. Στο +0,78% και τα 15,49 ευρώ έκλεισε η ΕΤΕ ενώ για την Τρ. Πειραιώς τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,65%. Σε αρνητικό έδαφος, η Credia υποχώρησε 0,84%, ενώ οριακά πτωτικά κινήθηκε και η Eurobank (-0,05%) στα 4,23 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,6:1 με 77 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 47 σε αρνητικό και 29 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 301,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 68,93 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Η μερίδα του λέοντος αφορούσε τον ΟΤΕ, όπου πραγματοποιήθηκαν έξι πακέτα συνολικής αξίας περίπου 28,42 εκατ. ευρώ, για 1,51 εκατ. μετοχές σε τιμές από 18,75 έως 18,87 ευρώ ανά μετοχή. Ακολούθησε η ΔΕΗ, με τέσσερα πακέτα συνολικής αξίας 14,83 εκατ. ευρώ, για 644 χιλ. μετοχές σε τιμές από 22,98 έως 23,14 ευρώ. Σημαντική κινητικότητα καταγράφηκε και στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπου μέσω δώδεκα πακέτων άλλαξαν χέρια περίπου 305,9 χιλ. μετοχές συνολικής αξίας 13,53 εκατ. ευρώ, σε τιμές από 46,00 έως 46,50 ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 4,05% για την ΕΥΔΑΠ στα 11,30 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 2,80% και 2,07% των Motor Oil και Coca-Cola HBC αντίστοιχα. Πέραν των τραπεζών, με αξιόλογα κέρδη έκλεισαν και οι μετοχές των Viohalco (+1,71%), ΔΕΗ (+1,66%), Helleniq Energy (+1,48%), Metlen (+1,44%), Jumbo (+1,41%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,41%).

Ενισχυμένες σε μικρότερο ποσοστό ακολούθησαν οι Lamda Development (+1,03%), ΔΑΑ (+1,02%), Aegean(+0,865) και Τιτάν (+0,10%), ενώ η ElvalHalcor έκλεισε αμετάβλητη στα 4,95 ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι τίτλοι των ΟΤΕ (-0,48%), Aktor (-0,29%), Cenergy (-0,18%) και Allwyn (-0,11%).