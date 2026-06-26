Κομισιόν σε Τραμπ για δασμούς: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά για τα δικαιώματά μας

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι οι φόροι ψηφιακών υπηρεσιών ισχύουν για όλες τις μεγάλες εταιρείες ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία εδρεύουν.

Το κυριαρχικό δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στην επικράτειά τους, διατηρούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της όπως υπογράμμισε εκπρόσωπος της Κομισιόν μετά τις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμού 100% σε χώρες της Γηραιάς Ηπείρου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι οι φόροι ψηφιακών υπηρεσιών ισχύουν για όλες τις μεγάλες εταιρείες ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία εδρεύουν.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ΕΕ θα απαντήσει γρήγορα και αποφασιστικά για να προστατεύσει τα δικαιώματά της εάν επιβληθούν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συζητήσει εποικοδομητικά για την επίτευξη λύσεων στη δίκαιη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας.

«Πολλές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (Digital Services Tax) σε αμερικανικές εταιρείες. Ορισμένες από αυτές τις χώρες βρίσκονται πολύ κοντά στην υλοποίηση αυτού του μέτρου» επεσήμανε ο Τραμπ.

«Η παρούσα δήλωση αποτελεί επίσημη γνωστοποίηση ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα βρεθεί αμέσως αντιμέτωπη με δασμό 100% σε οποιαδήποτε και όλα τα αγαθά που εξάγει προς τις ΗΠΑ» συμπλήρωσε.

«Ο συγκεκριμένος δασμός θα υπερισχύει οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας έχει συναφθεί με τη συγκεκριμένη χώρα, είτε αυτή έχει τεθεί σε εφαρμογή, είτε έχει υπογραφεί, είτε όχι. Επιπλέον, ο δασμός 100% θα επιβληθεί άμεσα, εφόσον προχωρήσουν στην εφαρμογή του μέτρου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος» κατέληξε.