Στο SAFE η Ελλάδα με 700 εκατ. ευρώ - Αναμένεται η υπογραφή της Γαλλίας

Στις χώρες που ήδη έχουν υπογράψει συμφωνία για το SAFE περιλαμβάνονται η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Κύπρος.

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν 700 εκατ. ευρώ, όπως δήλωσε ο Τόμας Ρενιέρ, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Άμυνας, τονίζοντας ότι η χώρα εντάσσεται στο ευρωπαϊκό αμυντικό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Όπως είχε κάνει γνωστό ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ, Άντριου Κουμπίλιους, κατά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με την Ελλάδα, «η συμφωνία θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητές της στην περιοχή της Μεσογείου, μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones».

Ο κ. Ρενιέρ γνωστοποίησε σήμερα ότι στις χώρες που ήδη έχουν υπογράψει συμφωνία για το SAFE περιλαμβάνονται η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Κύπρος, ενώ αύριο αναμένεται να υπογράψει και η Γαλλία. «Με την υπογραφή της Γαλλίας θα ολοκληρωθεί ακόμη μία σημαντική φάση του SAFE», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως οι εργασίες στον τομέα της άμυνας προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, κάτι που χαρακτήρισε «ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ