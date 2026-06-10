«Λατρεύω τον πληθωρισμό»: Δήλωση Τραμπ με τον ΔΤΚ σε υψηλό 3 ετών

Τα νέα στοιχεία του πληθωρισμού έδειξαν τον ετήσιο ρυθμό πιέσεων στις τιμές να σκαρφαλώνει στο 4,2%, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίες τριών ετών.

«Λατρεύω τον πληθωρισμό» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για τα νέα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή που έδειξαν τον ετήσιο ρυθμό πιέσεων στις τιμές να σκαρφαλώνει στο 4,2%, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίες τριών ετών. «Όχι, τον λατρεύω, οι αριθμοί ήταν εξαιρετικοί», επεσήμανε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Ξέρετε τι μου αρέσει πραγματικά; Αγαπώ τον πληθωρισμό. Ξέρετε γιατί; Επειδή μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ξέρετε ότι μπορώ να το πω τώρα... ξέρετε ότι έχουμε αντλήσει εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Κανείς δεν το ξέρει. Ξέρετε ποιος δεν το ξέρει; Το Ιράν, μέχρι τώρα. Εξουδετερώσαμε την άλλη νύχτα, 22 πλοία, αργά το βράδυ, χωρίς φώτα, επειδή δεν έχουν ραντάρ, τα καταστρέψαμε», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Γι' αυτό το πετρέλαιο κοστίζει 85 δολάρια το βαρέλι» εξήγησε. Ενώ ο ΔΤΚ χτύπησε υψηλό τριετίας, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας, ήταν στο 2,9% ετησίως, σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικονομολόγων. Οι Ρεπουμπλικάνοι φοβούνται ότι η αγωνία των καταναλωτών για την αύξηση των τιμών θα βλάψει τις πιθανότητές τους να διατηρήσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις εκλογές του Νοεμβρίου.