Tα τελευταία στοιχεία της ΕΕ για το εμπόριο πτερυγίων καρχαρία αποτυπώνουν μια σημαντική υποχώρηση το 2025, μετά την εντυπωσιακή άνοδο που είχε καταγραφεί το 2024.

Η διεθνής αγορά πτερυγίων καρχαρία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία περίοδο έντονων μεταβολών, επηρεασμένη τόσο από τις συνέπειες της πανδημίας όσο και από τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται παγκοσμίως. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνουν μια σημαντική υποχώρηση των εξαγορών το 2025, μετά την εντυπωσιακή άνοδο που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος. Παρά τη μείωση, η ΕΕ εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο πτερύγων καρχαρία, με τις ασιατικές αγορές να αποτελούν τους βασικούς προορισμούς των εξαγωγών τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Eurostat, το 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε 2,7 χιλιάδες τόνους πτερυγίων καρχαρία προς χώρες της ΕΕ, συνολικής αξίας 44,8 εκατ. ευρώ. Συγκριτικά με το 2024, ο όγκος των εξαγωγών μειώθηκε κατά 15,2% από 3,1 χιλιάδες τόνους, ενώ η αξία τους υποχώρησε κατά 31,3% από 65,3 εκατ. ευρώ.

Η πτώση αυτή ακολούθησε μια εξαιρετικά δυναμική χρονιά για το εμπόριο πτερυγίων καρχαρία. Μεταξύ 2023 και 2024, ο όγκος των εξαγωγών υπερδιπλασιάστηκε από 1,5 χιλιάδες τόνους σε 3,1 χιλιάδες τόνους, ενώ η αξία τους αυξήθηκε κατά 91% από 34,2 εκατ. ευρώ σε 65,3 εκατ. ευρώ. Το 2024 καταγράφηκε έτσι ως το έτος κορύφωσης για τις εξαγωγές της ΕΕ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πριν από αυτή την άνοδο, οι εξαγωγές ακολουθούσαν πτωτική πορεία για τέσσερα συνεχόμενα έτη από το 2019, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των 1,5 χιλιάδων τόνων το 2023. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στις επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19, τα οποία προκάλεσαν επιβράδυνση τόσο στην προσφορά εντός της ΕΕ όσο και στη ζήτηση από τις ασιατικές αγορές. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η Κίνα, η οποία ήρε τους περιορισμούς που σχετίζονταν με την πανδημία μόλις τον Δεκέμβριο του 2022.

Στα τέλη του 2023 τέθηκε σε εφαρμογή μια σημαντική αναθεώρηση της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES). Η αναθεώρηση του Παραρτήματος ΙΙ πρόσθεσε 60 είδη καρχαριών στον κατάλογο των απειλούμενων ειδών, υπάγοντάς τα σε αυστηρότερους διεθνείς εμπορικούς ελέγχους. Ως αποτέλεσμα, οι εξαγωγείς υποχρεώνονται πλέον να προσκομίζουν περισσότερα δικαιολογητικά και να συμμορφώνονται με αυξημένες διαδικασίες ελέγχου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση που καταγράφηκε το 2025 ενδέχεται να αντικατοπτρίζει μια επιστροφή σε πιο ομαλοποιημένα εμπορικά πρότυπα, καθώς η ΕΕ ενίσχυσε τους μηχανισμούς παρακολούθησης του εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, εισήχθησαν νέοι κωδικοί προϊόντων στη βάση δεδομένων διεθνούς εμπορίου της Eurostat, με στόχο την καλύτερη καταγραφή των ειδών καρχαριών που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, όπως ο γαλαζοκαρχαρίας και ο βραχυπτερύγιος μακό.

Παράλληλα με τις εξαγωγές, η ΕΕ εισάγει επίσης πτερύγια καρχαρία, αλλά σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα. Το 2025 οι εισαγωγές ανήλθαν σε 20,2 τόνους, συνολικής αξίας 0,3 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο ο όγκος όσο και η αξία των εισαγωγών παρουσιάζουν συνεχή μείωση από το 2023, όταν είχαν εισαχθεί 66,9 τόνοι αξίας 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

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Τα είδη που κυριαρχούν στο εμπόριο

Οι εξαγωγές πτερυγίων καρχαρία το 2025 αφορούσαν κυρίως κατεψυγμένα πτερύγια, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 40,3 εκατομμύρια ευρώ ή στο 89,9% της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Ακολουθούσαν τα καπνιστά, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη πτερύγια καρχαρία, αξίας 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχούσαν στο 9,3% του συνόλου. Τα φρέσκα ή διατηρημένα με απλή ψύξη πτερύγια, καθώς και τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα πτερύγια καρχαρία, αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών.

Στην κατηγορία των κατεψυγμένων πτερυγίων, το 97,2% του εμπορίου αφορούσε πτερύγια μπλε καρχαρία, ενώ το υπόλοιπο προερχόταν από τον βραχυπτερύγιο μάκο. Αντίστοιχα, στα καπνιστά, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη προϊόντα, το 81,7% προερχόταν από μπλε καρχαρία και το 18,2% από βραχυπτερύγιο μάκο.

Η Σιγκαπούρη στην κορυφή των εξαγωγικών προορισμών

Οι εξαγωγές πτερυγίων καρχαρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά προς ασιατικές χώρες. Το 2025, η Σιγκαπούρη και η Κίνα αποτέλεσαν τους κύριους προορισμούς, αντιπροσωπεύοντας 41,5% και το 40,9% του εμπορίου αντίστοιχα. Ακολούθησαν το Χονγκ Κονγκ με 12,8%, η Ιαπωνία με 2,5% και το Βιετνάμ με 1,1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 η Σιγκαπούρη ξεπέρασε για πρώτη φορά την Κίνα και αναδείχθηκε κορυφαίος εξαγωγικός εταίρος της ΕΕ.