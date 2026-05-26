Στα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη προς το ΚΕΑΟ το α' τρίμηνο - Αυξάνονται τα ανείσπρακτα

Στα 51,7 δισ. ευρώ έφτασαν τα χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία τα α' τρίμηνο του 2026, ενώ «βουτιά» σημείωσαν τα έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών, με τους ασφαλισμένους να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ, στο τέλος του Μαρτίου 2026 το συνολικό ποσό των οφειλών διαμορφώθηκε στα 51.786.380.783 € (εκ των οποίων 30.068.782.522 € κύρια οφειλή και 21.717.598.261 € πρόσθετα τέλη). Το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ στις 31/12/2025 ήταν 51.315.689.789 €, και μέσα σε ένα τρίμηνο αυξήθηκε κατά 470.690.994 €.

Με άλλα λόγια, μέσα σε μόλις 3 μήνες αυξήθηκαν τα ανείσπρακτα χρέη κατά 470 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 430 εκατ. ευρώ ήταν πρόσθετα τέλη και μόλις τα 40 εκατ. ευρώ κύριες οφειλές.

Όπως προκύπτει από αναλύσεις του Κέντρου, από τα 51,78 δισ. € που είναι σήμερα στο χαρτοφυλάκιο, περίπου τα 10,71 δισ. € είναι οφειλές πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, που αφορούν εργοδότες πτωχευμένους, εργοδότες σε καθεστώς εκκαθάρισης, εργοδότες με οφειλές πριν από την εφαρμογή του συστήματος ασφάλισης μέσω ΑΠΔ, που δεν έχουν ποτέ υποβάλει ΑΠΔ και που δεν έχουν ποτέ καταβάλει ποσά στο Κ.Ε.Α.Ο., καθώς και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει.

Εντός του α΄ τριμήνου της χρονιάς στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 6.559 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 25.020 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 267 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 43 οφειλέτες από τον τ. ΟΓΑ, 1 οφειλέτης από το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 183 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 642 οφειλέτες από το τ. ΕΤΕΑΕΠ και 3.041 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ. Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2026 εντάχθηκαν 35.756 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 30.511.780 € (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ:

υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.441.298 οφειλέτες (68,85% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 € ο καθένας

το 84,33% των οφειλετών (1.728.446 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 € ο καθένας

μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 317.148 οφειλέτες με οφειλή από 15.000 – 30.000 € ο καθένας (12,85% του τρέχοντος υπολοίπου)

αντίστοιχα μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών συγκεντρώνουν 96.522 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 € (13,16% του τρέχοντος υπολοίπου)

το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκ. € (2.992 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 24,68% του υπόλοιπου οφειλών).

Σε ότι αφορά τις οφειλές ύψους 51.786.380.783 €, το 36,76% (ποσό 19.038.985.168 €) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 63,24% (ποσό 32.747.395.615 €) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Να σημειωθεί τέλος πως τον Μάρτιο 2026 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ έφτασαν σε πλήθος τις 1.140.092, για οφειλές ύψους περίπου 9,39 δισ. €. Οι συνολικές εισπράξεις του Κέντρου εντός του τριμήνου (Ιανουάριος – Μάρτιος 2026) ανέρχονται σε 392.084.544 €, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν εισπραχθεί συνολικά 15.517.170.540 €.