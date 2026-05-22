Ανοδικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Aνοδικά κινούνται οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με τους επενδυτές να έχουν πάντα στραμμένη την προσοχή τους στις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή.

Τελευταία ενημέρωση: 13:42

Σε πράσινο έδαφος διαπραγματεύονται οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με τους επενδυτές να έχουν πάντα στραμμένη την προσοχή τους στις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή.

Συγκεριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,66% στις 624,60 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ανεβαίνει 0,70% στις 6.001 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,52% στις 24.784 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,36% στις 10.481 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 0,39% στις 8.117 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει 0,55% στις 49.442 μονάδες ενώ ο IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,28% στις 18.026 μονάδες.

Οι ευρωαγορές βρίσκονται καθ' οδόν για να σημειώσουν την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κερδών τους. Ο Stoxx 600 μέχρι στιγμής καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο 2,25%.

Τα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 1,3% τον Απρίλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μετά από άνοδο 0,6% τον Μάρτιο. Οι πωλήσεις καυσίμων μειώθηκαν περισσότερο από 10%, με ορισμένους λιανοπωλητές να αναφέρουν ότι οι οδηγοί έκαναν οικονομία στα καύσιμα εν μέσω αστάθειας των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Παρασκευή, μετά από τριήμερο πτωτικό σερί, με το Brent να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία ανέκαμψε ελαφρώς καθώς οι προσδοκίες για το εισόδημα των νοικοκυριών βελτιώθηκαν, ωστόσο ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν εξακολουθεί να είναι αισθητός.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος της Γερμανίας, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από την ερευνητική ομάδα Nuremberg Institute for Market Decisions και την GfK, αυξήθηκε στο -29,8 για τον Ιούνιο από -33,1 τον Μάιο, η οποία σηματοδότησε τη χαμηλότερη ένδειξη από τον Φεβρουάριο του 2023.

Επίσης, τα στοιχεία για την ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο επιβεβαίωσαν την προκαταρκτική έκθεση, καθώς αυτή κυμάνθηκε στο 0,3% σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά στην αρχή του έτους, βοηθώντας την οικονομική απόδοση της Γερμανίας, δήλωσε η Ρουθ Μπραντ, πρόεδρος της στατιστικής υπηρεσίας. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,3% μετά από μείωση των εξαγωγών το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν μόνο κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση. Οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι δαπάνες των νοικοκυριών παρέμειναν στάσιμες.

Το τρέχον τρίμηνο ενδέχεται να είναι χειρότερο, με την Bundesbank να προβλέπει στασιμότητα και τον οίκο S&P Global να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συρρίκνωσης.

Στα εταιρικά νέα, ο αμερικανικός κολοσσός καλλυντικών Estée Lauder και ο ισπανικός όμιλος Puig ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι τερμάτισαν τις συνομιλίες συγχώνευσης που είχαν ξεκινήσει τον Μάρτιο. Οι μετοχές της Estée Lauder, εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σημείωσαν άνοδο άνω του 10% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σήμερα, η μετοχη της Puig βυθίζεται περισσότερο από 14% στο ισπανικό χρηματιστήριο.

Κέρδη στην Ασία

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού διαπραγματεύτηκαν υψηλότερα την Παρασκευή, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με άνοδο 2,68% στις 63.339,07 μονάδες, ενώ ο Topix πρόσθεσε 1% στις 3.892,46 μονάδες.

Ο δομικός πληθωρισμός της Ιαπωνίας υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο, στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2022, αποδυναμώνοντας την πιθανότητα πρόωρης αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας. Διαμορφώθηκε στο 1,4%, χαμηλότερο από το 1,7% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters και κάτω από την ένδειξη 1,8% τον Μάρτιο.

Στη Νότια Κορέα ο Kospi ενισχύθηκε 0,41% στις 7.847,71 μονάδες, ενώ ο Kosdaq ανέβηκε σχεδόν 5% στις 1.161,13 μονάδες.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε 0,87%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 1,3% στις 4.845,1 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε κέρδη 0,41% στις 8.657 μονάδες.