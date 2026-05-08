Πιερρακάκης: Έρχεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ - Ενίσχυση 300 ευρώ και για χήρες άνω των 60 ετών

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΘΟΟ, οι τιμές της ενέργειας δεν αναμένεται να επιστρέψουν άμεσα στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα χρειαστούν χρόνο για να αποκατασταθούν.

Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατ. ευρώ, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο 2ο Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στο ίδιο σχέδιο νόμου θα ενταχθεί και το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχουν ανακοινωθεί, με παρεμβάσεις για οικογένειες, ενοικιαστές, συνταξιούχους, χήρες, αγρότες και οφειλέτες.

Ενίσχυση 300 ευρώ και για χήρες από τα 60 έτη

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι αυξάνεται τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και το ύψος της ενίσχυσης για τους συνταξιούχους, η οποία από 250 ευρώ διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Ειδική αναφορά έκανε στις χήρες, σημειώνοντας ότι από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν είναι η σύνταξη χηρείας, θα μπορούν να λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65. Όπως είπε, η παρέμβαση αφορά κυρίως γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Τα μέτρα για παιδιά, οικογένεια και στέγη

Στα μέτρα που θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο προβλέπεται ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, διευρύνονται οι δικαιούχοι της ετήσιας επιστροφής ενοικίου, ενώ θεσπίζεται επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, όπως γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές.

Επίσης, θα νομοθετηθεί η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέτρο που θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Νέοι αγρότες και ηλεκτρονικές εταιρείες στοιχημάτων

Στο ίδιο σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνεται η ένταξη των νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους.

Παράλληλα, προβλέπεται φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιρειών στοιχημάτων, από την οποία, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, το Δημόσιο αναμένεται να έχει σταθερά ετήσια έσοδα ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, σημειώνοντας ότι δίνεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με την εξόφληση του 25% της οφειλής.

Παράλληλα, διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ρύθμιση που, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περίπου 300.000 πολίτες. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Ρύθμιση για την κύρια κατοικία

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι στο σχέδιο νόμου θα ενταχθεί και παρέμβαση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού για την κύρια κατοικία. Σύμφωνα με όσα είπε, οι οφειλέτες θα μπορούν να διεκδικήσουν ρύθμιση για την κύρια κατοικία τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη περιουσία τους. Το ύψος του «κουρέματος» και της μηνιαίας δόσης θα καθορίζεται με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του.

Η διεθνής κρίση και οι επιπτώσεις στην οικονομία

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη διεθνή συγκυρία και ειδικότερα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, ωστόσο η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

Όπως ανέφερε, οι τιμές της ενέργειας δεν αναμένεται να επιστρέψουν άμεσα στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα χρειαστούν χρόνο για να αποκατασταθούν. Επικαλέστηκε επίσης το ΔΝΤ, σύμφωνα με το οποίο αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10 δολάρια το βαρέλι μπορεί να μειώσει την παγκόσμια ανάπτυξη κατά περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ανέδειξε την ευαλωτότητα του ενεργειακού πλέγματος στην περιοχή του Κόλπου, επισημαίνοντας ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν άμεσα και ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς. Όπως ανέφερε, οι στρατηγικά κρίσιμες περιοχές και τα «Στενά» εξακολουθούν να διαμορφώνουν τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις παγκοσμίως.

Η ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την Ευρώπη να χτίσει ισχυρότερη οικονομική αρχιτεκτονική, με πιο λειτουργικές κεφαλαιαγορές, πιο αποτελεσματική τραπεζική ένωση και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Αναφέρθηκε επίσης στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στο ψηφιακό ευρώ και στην ανάγκη άρσης των εμποδίων μεταξύ των κρατών-μελών, σημειώνοντας ότι περίπου 10 τρισ. ευρώ ευρωπαϊκών καταθέσεων δεν διοχετεύονται με επαρκή ταχύτητα στην πραγματική οικονομία.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για «μέρισμα του προφανούς», υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να αποκτήσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση μέσω της υλοποίησης αυτονόητων μεταρρυθμίσεων, όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η προώθηση του ψηφιακού ευρώ και η άρση εμποδίων μεταξύ των κρατών-μελών. Όπως είπε, αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις στο παρελθόν, όπως η εισαγωγή του ευρώ και η ενιαία αγορά, δημιούργησαν νέα πεδία ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας

Για την Ελλάδα, ο υπουργός ανέφερε ότι η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 2%, υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν από 11% του ΑΕΠ το 2019 στο 17% το 2025.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανεργία έχει μειωθεί κοντά στο 8%, από 27% στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, ενώ οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί από 20% του ΑΕΠ το 2010 σε 42% σήμερα.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι η παραγωγική βάση της οικονομίας ενισχύεται σταδιακά και χαρακτήρισε τη σημερινή εικόνα της χώρας πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστική σε σχέση με το παρελθόν. Όπως είπε, στόχος είναι τα σημερινά πλεονεκτήματα να μετατραπούν σε μόνιμη εθνική ισχύ, μέσα από επενδύσεις, παραγωγικότητα και εμπιστοσύνη στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.

Δημόσιο χρέος και επενδύσεις

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029, και συγκεκριμένα στο 119% με βάση την πρόβλεψη.

Όπως είπε, η μείωση του χρέους περιορίζει το κόστος δανεισμού και απελευθερώνει πόρους για νέες επενδύσεις, ενώ από τις πρόωρες αποπληρωμές δανείων εξοικονομούνται περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως σε τόκους.

Η στρατηγική για την επόμενη περίοδο

Ο υπουργός περιέγραψε ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση των επενδύσεων στην ενέργεια, στις υποδομές, στα logistics και στην τεχνολογία, την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη στήριξη της καινοτομίας.

Ανέφερε ακόμη ότι για το 2026 η πρόβλεψη ανάπτυξης έχει αναθεωρηθεί από το 2,4% στο 2%, ενώ για το 2027 αναθεωρούνται ανοδικά η ανάπτυξη και οι επενδύσεις και καθοδικά ο πληθωρισμός.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα ενισχύεται ως ενεργειακός και εμπορικός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενώ υπογράμμισε ότι η ψηφιοποίηση του κράτους και της δημόσιας διοίκησης επεκτείνεται πλέον στο Κτηματολόγιο, στις πολεοδομίες, στη Δικαιοσύνη και στη φορολογική διοίκηση. Παράλληλα, έκανε αναφορά και στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία χαρακτήρισε νέο στάδιο μετασχηματισμού για την οικονομία και τη λειτουργία του κράτους.

Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Αναφερόμενος στην περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι μέρος της απάντησης βρίσκεται στη νέα κουλτούρα σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων, στην ψηφιοποίηση του κράτους και στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόσθεσε ότι νέοι πόροι θα προέλθουν από το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που αυξάνεται στα 7 δισ. ευρώ το 2027, καθώς και από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει πλέον διαφορετική αφετηρία σε σχέση με το 2019 και εξέφρασε την εκτίμηση ότι έως το 2030 η χώρα μπορεί να έχει ολοκληρώσει μια «κερδισμένη δεκαετία», στηριγμένη στη σταθερότητα, στις μεταρρυθμίσεις, στις επενδύσεις και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.