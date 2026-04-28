Ζελένσκι: «Η αγορά κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών από το Ισραήλ είναι παράνομη»

Το Κίεβο θεωρεί ότι όλα τα σιτηρά που παρήχθησαν στις τέσσερις περιφέρειες τις οποίες η Ρωσία διεκδικεί ως δικές της από το 2022 που εισέβαλε στην Ουκρανία καθώς και την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, έχουν κλαπεί από τη Μόσχα.

Η αγορά από το Ισραήλ σιτηρών από κατεχόμενο ουκρανικό έδαφος, το οποίο έχει «κλαπεί» από τη Ρωσία, «δεν μπορεί να είναι νόμιμη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πρόσθεσε ότι το Κίεβο προετοιμάζει κυρώσεις εις βάρος όσων επιχειρούν να επωφεληθούν από αυτό.

«Ενα ακόμη πλοίο που μεταφέρει τέτοια σιτηρά έχει φθάσει σε λιμάνι του Ισραήλ και ετοιμάζεται να ξεφορτώσει. Αυτή δεν είναι--και δεν μπορεί να είναι--νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Οι ισραηλινές αρχές δεν μπορούν να μη γνωρίζουν ποια πλοία φθάνουν στα λιμάνια της χώρας και τι φορτίο μεταφέρουν», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε χθες ότι κλήθηκε στο υπουργείο του ο πρεσβευτής του Ισραήλ επειδή το Ισραήλ επέτρεψε να εισέλθουν στο έδαφός του φορτία σιτηρών από τα υπό ρωσική κατοχή ουκρανικά εδάφη.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ είπε στο Σιμπίχα ότι η Ουκρανία δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς ότι τα σιτηρά είναι «κλεμμένα».

Η Ρωσία αναφέρεται στις τέσσερις περιφέρειες χαρακτηρίζοντάς τες «νέα εδάφη», αλλά ακόμη αναγνωρίζονται διεθνώς ως ουκρανικές.

«Η Ρωσία κατάσχει συστηματικά σιτηρά από τα προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και οργανώνει το εμπόριό της μέσω προσώπων που συνδέονται με τους κατακτητές. Τέτοια σχέδια παραβιάζουν τους νόμους του ίδιου του Κράτους του Ισραήλ», έγραψε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία αναμένει σεβασμό από το Ισραήλ και να απόσχει από ενέργειες που υπονομεύουν τις διμερείς σχέσεις.

