Κομισιόν: Η Ελλάδα εκταμίευσε τα 1,18 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 1,18 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια προς την Ελλάδα, ποσό που συνιστά την έβδομη πληρωμή στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Ο ΜΑΑ, ο ακρογωνιαίος λίθος του NextGenerationEU, είναι το εμβληματικό πρόγραμμα της Επιτροπής για τη στήριξη της ανάκαμψης, της οικονομικής ανάπτυξης, και της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών μετά την πανδημία.

Τα μέτρα που συνδέονται με την εν λόγω πληρωμή περιλαμβάνουν βελτιώσεις στους τομείς της ενέργειας και της απανθρακοποίησης, των μεταφορών, της ανάπτυξης εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, και της ψηφιοποίησης της διακυβέρνησης, της υγειονομικής περίθαλψης και των επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η σημερινή εκταμίευση έρχεται σε συνέχεια της έβδομης αίτησης πληρωμής της Ελλάδας, η οποία υποβλήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025 και εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 26 Μαρτίου 2026.

Με την πληρωμή αυτή, η Ελλάδα έχει πλέον λάβει 24,6 δισ. ευρώ, δηλαδή το 68,5% των συνολικών της πιστώσεων ύψους 35,95 δισ. ευρώ (18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια), ενώ έχει υλοποιήσει το 53% των οροσήμων και των στόχων του εθνικού της σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Όπως ισχύει για όλα τα κράτη μέλη, οι πληρωμές προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - ΜΑΑ βασίζονται στις επιδόσεις της και εξαρτώνται από την επιτυχή υλοποίηση των οροσήμων και των στόχων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ενόψει του κλεισίματος του Μηχανισμού στο τέλος του 2026, τα κράτη μέλη πρέπει να υλοποιήσουν όλα τα ορόσημα και τους στόχους που εκκρεμούν έως τον Αύγουστο και να υποβάλουν τα τελευταία τους αιτήματα πληρωμής έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε ένα διαδραστικό χάρτη με παραδείγματα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που υποστηρίζονται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - ΜΑΑ, καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο του ΜΑΑ.