Μυτιλήνη: 6η ημέρα κινητοποιήσεων από κτηνοτρόφους - Τι ζητούν οι τυροκόμοι

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα μετά το 6ο 24ωρο κινητοποιήσεων.

Για έκτη μέρα σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου, οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι της Λέσβου δεν επιτρέπουν σε φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν κυρίως τρόφιμα και άλλα ευπαθή προϊόντα να βγουν στα λιμάνια της Μυτιλήνης από τα πλοία της γραμμής και τα φορτηγά εμπορικά οχηματαγωγά πλοία. Την ίδια στιγμή η συνεχιζόμενη επί δέκα μέρες μη τροφοδότηση του νησιού με προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου και του τετραημέρου του Πάσχα) έχει απορρυθμίσει πλήρως την αγορά.

Πηγές της αγοράς που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα. Τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει, προβλήματα επάρκειας έχουν δημιουργηθεί σε προϊόντα όπως το αλεύρι για την παραγωγή ψωμιού ενώ και τα λαχανικά και τα φρούτα λείπουν αυτά που παράγονται στο νησί δεν φτάνουν να καλύψουν τη ζήτηση. Σοβαρές ζημιές υπάρχουν και σε ευπαθή ή με περιορισμένη διάρκεια ζωής προϊόντα που εγκλωβίστηκαν μέσα στα πλοία.

Κλειστά συνεχίζουν να μένουν τα τυροκομεία της Λέσβου, με τους παραγωγούς να καθιστούν σαφές ότι «αυτή τη στιγμή αδυνατούμε πρακτικά και νομικά να το πράξουμε». Δυστυχώς, δεν μας έχει δοθεί κανένα επίσημο έγγραφο που να υποδεικνύει τους εγκεκριμένους χώρους απόθεσης του γάλακτος προς καταστροφή, ούτε έχουν δοθεί επίσημες κατευθύνσεις για τον τρόπο έκδοσης των απαραίτητων παραστατικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια) προκειμένου να μεταφερθεί το γάλα και να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι» τονίζεται.

Όπως υπογραμμίζουν «μετά την έκδοση της υπ αριθμού 92423/16/4/26 ΚΥΑ και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει, μειώθηκε στο ελάχιστο κάθε ελπίδα καταβολής αποζημίωσης των κτηνοτρόφων μέσω των τυροκομείων (τα περιβόητα 8.000.000 ευρώ ), είτε για το γάλα που τυροκομήθηκε κατά το διάστημα 15/3 έως 5/4, είτε για αυτό που συνεχίζει να παραλαμβάνεται προς καταστροφή ή να τυροκομείται».

Μόνη λύση ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο της διάθεσης 250 τόνων παραγόμενου γάλακτος καθημερινά, είναι «η άμεση αναχώρηση των γαλακτοκομικών προϊόντων ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα τυροκομεία». Έτσι, «περιορίζεται δραστικά η εξάπλωση της νόσου, καθώς αποτρέπονται οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις γάλακτος στο περιβάλλον, και δεύτερον, διασφαλίζεται η οικονομική επιβίωση τυροκομείων και κτηνοτρόφων, που θα μπορέσουν επιτέλους να παραδώσουν το γάλα τους και να πληρωθούν».

Όσον αφορά τη συνάντηση της Παρασκευής των εμπλεκομένων με τον αφθώδη πυρετό φορέων της Λέσβου με τη νέα ηγεσία του ΥπΑΑΤ ο σύλλογος των τυροκόμων κατέστησε σαφές, ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει δραματικά, και ότι αποτελεί επιτακτική και ζωτικής σημασίας ανάγκη να ανοίξει το λιμάνι, για τον απεγκλωβισμό των τυροκομικών προϊόντων στους εναπομείναντες λιγοστούς πελάτες των τυροκομείων, πάντα υπό την προϋπόθεση τήρησης αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα μας υποδειχθούν».

«Στο αίτημα αυτό το υπουργείο Αργοτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) δεν δεσμεύτηκε χρονικά. Έναντι όλων αυτών, περιμένουμε μια ένδειξη καλής διάθεσης και συνεργασίας από το υπουργείο προκειμένου να γίνει δυνατή η ομαλή επαναλειτουργία των τυροκομείων» σπεύσουν να υπογραμμίσουν καταληκτικά στην σχετική ανακοίνωσή τους οι τυροκόμοι.