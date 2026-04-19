ΔΟΕ: Νέος αγωγός Ιράκ - Τουρκίας για παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

Υπέρ της κατασκευής ενός νέου αγωγού πετρελαίου που θα συνδέει τα κοιτάσματα της Βασόρας στο Ιράκ με τον μεσογειακό τερματικό σταθμό της Τουρκίας στο Τζεϊχάν και στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ, τάσσεται ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), Φατίχ Μπιρόλ σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hürriyet.

Όπως αναφέρει το Bloomberg ο Μπιρόλ υπογράμμισε ότι ένας αγωγός Βασόρα–Τζεϊχάν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και κρίσιμο έργο τόσο για το Ιράκ όσο και για την Τουρκία, ενώ θα ενίσχυε σημαντικά την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής, ιδίως από την οπτική της Ευρώπης. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα ζητήματα χρηματοδότησης μπορούν να επιλυθούν, τονίζοντας ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη για την προώθηση ενός τέτοιου σχεδίου.

«Η ζημιά έχει ήδη γίνει και δύσκολα αναστρέφεται», υπογράμμισε ο Μπιρόλ, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ. Όπως τόνισε, ένας νέος αγωγός αποτελεί αναγκαιότητα για το Ιράκ, ευκαιρία για την Τουρκία και ταυτόχρονα κρίσιμο παράγοντα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως στρατηγικό έργο.

Το Ιράκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα Στενά του Ορμούζ για τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι της Βασόρας στον Περσικό Κόλπο, το οποίο διαθέτει αποθέματα περίπου 90 δισ. βαρελιών και καλύπτει σχεδόν το 90% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτείται πολιτική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ, κάτι που, όπως σημείωσε, θεωρεί εφικτό. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να στηρίξει και τη χρηματοδότηση του έργου.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν επανέφερε το Σάββατο περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, λιγότερο από ένα 24ωρο αφότου είχε ανακοινώσει την επαναλειτουργία τους για την εμπορική ναυτιλία. Ως αποτέλεσμα, δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου άλλαξαν πορεία, έπειτα από προειδοποιήσεις της Τεχεράνης ότι το κρίσιμο πέρασμα έκλεισε εκ νέου.