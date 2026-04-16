ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1% στον τζίρο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων τον Φεβρουάριο

Μείωση 1,0% σημείωσε τον Φεβρουάριο ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, φτάνοντας τα 29,072 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, που είχε ανέλθει 29,366 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών, κατά 16,3%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 19,9%.